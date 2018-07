Kolínská (Zelení): Prahu čeká rekonstrukce čtyř ulic na Letné

16.07.2018 18:29

Rada hl. m. Prahy by měla zítra schválit koncepční studii rekonstrukce ulic Veletržní, Dukelských hrdinů, části ulice Strojnická a U Výstaviště. Během nadcházejících pěti let by měla být rekonstruována tramvajová trať, inženýrské sítě i vozovky.