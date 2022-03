Kolovratník (ANO): Je jasné, že účet za to vystaví občané

reklama

Dobrý den, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo.

A já bych se rád v rozumné míře, v rozumném obsahu vyjádřil k návrhu státního rozpočtu, a konkrétně ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem připravil. Respektuji znění jednacího řádu a respektuji i to, a také vysvětlím, že to, o čem hodně budu mluvit, je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který je v souladu se zákonem projednáván návazně jako další bod a budeme o něm hlasovat, a i tam v rozpravě detailněji několik věcí bych chtěl v rozpravě okomentovat, ale je on vlastně součástí toho celkového návrhu státního rozpočtu, a to konkrétně kapitoly 327 Ministerstvo dopravy.

Já jsem do toho rozpočtu podal dva pozměňovací návrhy, a nemohu to nezkusit a požádat vás, aspoň některé z vás, o jejich podporu, protože si myslím, že jsou rozumné, jsou nepolitické a jsou na podporu dopravy, nejen dopravní infrastruktury, ale také dopravy veřejné. Ten první pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 504 hovoří - ono to není tak úplně na první pohled čitelné - o výdajích, o ostatních výdajích spojených s dopravní politikou státu. Je to návrh na zvýšení o 1,5 miliardy na úkor obsluhy státního dluhu. A je to částka, kterou když rozklíčujeme, se týká onoho snížení slev ve veřejné dopravě. To snížení ze 75 % na 50. Já tady nebudu zdržovat argumenty, které už ode mě zazněly v tom prvním čtení a na které logicky a zcela stejně může reagovat pan ministr dopravy Martin Kupka, tak jak to i řekl ve veřejných médiích. Je to zkrátka politické rozhodnutí vaše, které, byť s ním nesouhlasíme, tak musíme nebo můžeme respektovat, máte na něj právo, a je jasné, že tu reakci, ten účet za to vystaví občané, ale přesto to tady chci stručně říci.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ono to sice vypadá hezky, že senior někde zaplatí místo dvaceti pěti korun jenom padesát, ale zvlášť v dnešní době, ono to nabývá na intenzitě - zase bych opakoval to, co už řekla řada mých kolegů, zdražování energií, pohonných hmot a celková inflace. Kolegové Nacher a Skopeček si tu vyměnili několik názorů k té inflaci, tak víme všichni, že zkrátka ty ceny budou vyšší a vyšší a do peněženek že bude hlouběji. Proto si myslím, že i seniorům, těm nejpostiženějším, potenciálně zkrátka zdvojnásobit cenu toho jízdného není dobré. A chci to obhájit i tím, že se stále bavíme o podpoře té veřejné dopravy. Řada z vás a hlavně v koalici - na vás se teď obracím, jste zástupci hnutí STAN, tedy starostů, jste z malých obcí, z venkova, nejen z těch velkých center, krajských měst, ale právě z obcí, které skoro jinou možnost, než tu veřejnou dopravu nemají. Já sám jsem nedávno v rámci poslaneckého výjezdu byl na jihu, jihovýchodě Pardubického kraje, jižně od Svitav, v oblasti Jevíčka a obcí Radkova, Biskupic a podobně, tam ti lidé opravdu nemají žádné jiné spojení, než několik autobusů. Tohle na ně zkrátka dopadne.

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 11% Nezvládne 80% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 40838 lidí

Proto bych se tu rád přimluvil a apeloval za podporu mého pozměňovacího návrhu. Na druhé čtení jsem tu nebyl, přihlásil se k němu Karel Havlíček, je to sněmovní dokument číslo 504. A poslední větou, kterou to podpořím. Prokazatelně a měřitelně ve statistikách z těch regionálních integrovaných dopravních systémů vidíme měřitelně, že po zavedení těch slev v každém kraji narostla poptávka právě po té veřejné dopravě zhruba o 5 % ročně. Ten nárůst tam zkrátka je zaznamenaný. Tak to je jeden návrh.

Druhý návrh, dotace do Státního fondu dopravního infrastruktury. Už jsem řekl, budu korektní a nebudu zde schválně dlouze mluvit, abych neporušil jednací řád, abych neříkal to, co bych měl říkat až v tom samotném bodu, ale musím se tu na chvíli zastavit.

Už když jsem se díval do toho sněmovního tisku 152 k SFDI, tak je tam tak nějak lapidárně řečeno, že zkrátka proti původnímu návrhu je sníženo o 3 miliardy, což na první pohled může každý říct, 127,6 vůči 130,6 není až tak hrozné. Ale bohužel, ty tři miliardy, to není vše. Ono těch snížení je tam mnohem více. Státní fond musel při tvorbě nového rozpočtu z pera pánů ministrů Kupky a pana ministra Stanjury, který kdysi na dopravě byl a působil, takže ji velmi dobře zná, Státní fond musel také zapojit 3,5 miliardy z nevyčerpaných účtu, jít na nulu, takže už jsme de facto u minus 6,5. Byly také navýšeny odhady a věřím, že to může dopadnout, také chci být pro dopravu optimistou, o další miliardu výnosy z mýtného, výnosy z daní, už jsme na 7,5 miliardách. No jo, ale včera jsme zaznamenali mediální vyjádření pánů ministrů, rozhodnutí vlády, o kterém opět můžu říct, je to vaše politické rozhodnutí, za které ponesete zodpovědnost, odpustit části podnikatelů, nebo té podstatné části, automobilům do 12 tun, silniční daň. No jo, ale to jsou další minus 4,2 miliardy z rozpočtu SFDI, takže najednou jsme na minus 11,7.

A já tady chci odůvodnit ten svůj návrh, že ho považuji opravdu za kompromisní a rozumný. Nenavrhuji někde ubrat a změnit v rozpočtu celých 7,5 miliard nebo 9 nebo těch 11, pouze bych rád a snažím se vrátit tam alespoň ty původní 3 miliardy na položce dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury, opět oproti obsluze státního dluhu. Takže pouze 3 miliardy bych rád navrhl.

A proč to dělám? Připomenu asi ty největší, nejkřiklavější momenty, které opravdu hrozí a kterých se bojíme. Je to, a teď dobře, nechcí říct, že zrušení, ale minimálně pozastavení nebo odložení v čase velkých modernizačních projektů na Správě železnic, na železniční síti, jako je zabezpečení ETCS na třech tratích. Je to zvýšení bezpečnosti. Připomínám, a teď se obracím na vás, koaliční poslance tady ze středních Čech a z Kladenska, trať na Kladno, ta koncová část Kladno - Kladno Ostrovec za 4 miliardy už má otevřené přes měsíc obálky, ta soutěž běží do finále a zatím na ni nejsou nalezeny v rozpočtu prostředky a budou tam chybět. Tomu bychom třeba mohli pomoci.

Jsou to tedy v uvozovkách pouze tři miliardy, pane ministře financí prostřednictvím pana předsedajícího, na úkor obsluhy státního dluhu. Myslím, že není potřeba více ten návrh zdůvodňovat. Budu optimistou a budu doufat, že aspoň někteří z poslanců, kteří v tom mém vystoupení viděli dopravní akce, které se právě jich týkají, tak že bych třeba mohl najít vaši podporu.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Ministryně Černochová: Finanční prostředky rozhodně nezůstanou ladem Metnar (ANO): Víte, že dlouhodobě kritizuji škrty v obraně Pokorná Jermanová (ANO): Rozpočet je pozérský a nelítostný vůči lidem Balaštíková (ANO): Já to platit nechci a se mnou řada dalších občanů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama