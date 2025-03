Kolovratník (ANO): Každé třetí prověřované ojeté auto má stočený tachometr

Dobré dopoledne ještě jednou. Jsem to vlastně dneska avizoval, že opravdu ten zákon tím, aby byla zavedena Inspekce silniční dopravy, tak otvírá devět dalších zákonů, takže i těch témat podružných je tam vícero.

Na úvod svého vystoupení v řádné rozpravě jenom zopakuji to, co jsme říkali v předchozích čteních i na hospodářském výboru, že základní nosič, základní téma tohoto zákona jako opozice podporujeme, budeme určitě hlasovat pro, víceméně... i podle toho nebo nezávisle na tom, jak dopadnou některé dílčí z pozměňovacích návrhů, že tam nevnímáme žádný nějaký zásadní nebo kruciální problém.

Vnímám pozitivně to, že ta inspekce začne působit nejen v oblasti osobních vozidel. Vše bylo už v médiích diskutováno, ať už kvalita technického stavu, kvalita emisních systémů vozidel, kdy já dlouhodobě se netajím názorem, že současný systém, kdy emise jsou deregulované, není potřeba k nim žádná registrace, žádná licence, takže tam je velký potenciál problémů a podvodů na neregulovaných emisních stanicích, takže i tahle novela nebo tato novinka může přinést nebo být určitým krůčkem ke zkvalitnění životního prostředí. Tady se shodnu s ministrem Kupkou, ne v tom smyslu, že budou kontrolováni jenom ti lidé na konci, ti řidiči nebo majitelé vozidel, kteří si třeba někdy nemohou dovolit nějaká novější nebo dražší, ale že právě ta kontrola i díky mobilním stanicím, které budou vznikat, se může podívat a posvítit si třeba právě na nepoctivce u emisních stanic.

Ale teď k tomu dílčímu tématu, kde už shodu bohužel nemáme. Týká se to problematiky prodlužování, respektive zkracování nebo manipulací s platností takzvaných evidenčních kontrol, k tomu, co já nazývám opatřením proti podvodům s ojetými vozidly. To víte, je to také často diskutováno v médiích, že tady ty podvody, manipulace především tedy s ojetými vozidly - ať už na domácím, českém trhu, nebo těmi, které jsou z dovozu - že jsou velké a dlouhodobé a že to... Tohle opravdu vyžaduje naši pozornost. Teď když si vzpomenu na častá témata mého ctěného kolegy Patrika Nachera, tak je to pozornost nebo optika z pohledu ochrany spotřebitele, ochrany lidí, kteří si tedy kupují nějaké auto z druhé, třetí ruky.

Já jsem se podíval... Ta debata tedy bude o dvou pozměňovacích návrzích, které sice se nevylučují v hlasování ve smyslu hlasovatelnosti - nehlasovatelnosti, mohou fungovat vedle sebe, ale obsahově a i filozofií svojí jdou proti sobě. Ten první návrh pozměňovací je C2, sněmovní dokument 5781, kolegy Ivana Adamce, který navrhuje prodloužit platnost evidenční kontroly - právě třeba i po prodeji - až na dobu budoucího STK, tedy technické prohlídky. Prodlužuje to z toho současného stavu, podle mého názoru kompromisního, kdy dneska to funguje, že to je jeden rok. Asi, kdo se o to víc zajímáte, pamatujete si, historicky to bylo osm dnů a někdy, tuším, že to bylo v roce 2021, na konci minulého období, se dělala právě tady ta kompromisní úprava na dnes platný jeden rok.

Proti tomu tedy já za chvíli představím svůj pozměňovací návrh I, číslo 5986, kde, říkám, buď zachovejme stávající stav, nebo i kdyby - což předjímám podle pozice na hospodářském výboru - koalice přijala návrh Ivana Adamce, tak aby toto se neměnilo, ale zasahuji do momentu, kdy někdo vozidlo prodává.

Zkusím to vysvětlit i argumentovat, proč jsem tady s tím návrhem přišel. Já jsem se díval do veřejných zdrojů, všichni určitě budete znát společnost Cebia, která je, řeknu, takovým lídrem technologickým na trhu nebo v této oblasti, a opravdu podle analýz a oficiálních údajů společnosti Cebia k letošnímu roku trvá situace, kdy - a teď pozor, dámy a pánové - každé třetí prověřované ojeté auto má stočený tachometr. Třetina ojetých aut podle statistik Cebia - jsou to veřejné zdroje - má stočený tachometr. Průměrné stočení tachometru je zhruba 110 000 kilometrů, takhle veliké číslo.

Dohledal jsem ve veřejných zdrojích nebo ve zprávách i příběh z roku 2022, tři roky nazpět, kdy děčínští kriminalisté uzavřeli tehdy největší odhalený podvod s ojetinami v historii České republiky. Ten příběh byl o tom, že tam tehdy organizovaná skupina stočila tachometry - to, co jim tedy bylo prokázáno - u 321 dovezených aut. Škoda tehdy byla odhadnuta nebo policií vyčíslena na 16 milionů korun. Dá se asi tušit, že tohle je jenom jeden z mnoha případů, nechci říkat, že to je jenom špička ledovce, ale zkrátka není... Určitě to neukazuje celou realitu, protože těch podvodů je opravdu velké množství, nejsou ojedinělé a logicky třeba lidé ani netuší, že byli podvedení, takže do statistik se to dostat nemůže.

Sám ve svém okolí, už je to pár let zpátky, jsem narazil na příběh člověka, který si v dobré víře koupil auto, kupní smlouva, převod, všechno a někdy rok zpátky na to najednou ho kontaktovala policie, že to auto bylo kradené, bylo dohledané, a on o něj přišel, bylo vráceno tedy původnímu majiteli a policie mu řekla: jediné, jak se může domáhat škody, je to u soudu, dát to k soudu a vymáhat škodu tedy po tom, kdo mu to auto prodal. Asi si všichni dovedeme představit - pokud se hodnota auta, může to být opravdu nějaká stará ojetina, se bude pohybovat 100, 150 000 - jestli pak má člověk chuť jít do nějakého soudního sporu s nejistým výsledkem, takže proto tady hovořím v tom duchu, že pozměňovací návrh...

No a teď ještě vysvětlení evidenčních kontrol, rozumím tomu... té filozofii pana poslance Adamce, respektive vládní koalice. Vy jste si to dali koneckonců i do programového prohlášení - snížení byrokracie, méně nároků na lidi - tyhle argumenty chápu, beru a respektuju, ale prostě chci tady říct, evidenční kontrola, byť už se posouváme, máme registry víc a víc dostupné, tak stále jsem přesvědčen v tom duchu, aby to auto někdo viděl - a není to jenom o stočeném tachometru, je to manipulace s VIN kódem, tažné zařízení, zatajení bouračky a podobně - že to určitý smysl dává. Já osobně u nás budu doporučovat proti návrhu Ivana Adamce. Říkám, ten rok platnosti - to znamená rok platnosti po prodeji - vnímám jako určitý kompromis, na tom jsme se dohodli, já si myslím, že to bylo ještě v minulém volebním období a ta účinnost pak naběhla o nějaký rok později.

Ale chci tady požádat - nebo aspoň některé z vás - o zvážení mého pozměňovacího návrhu - říkám, není proti, nevylučují se ty dva - pod písmenem nebo pod označením I. Já navrhuju novinku v tom duchu, že pokud někdo z nás, abych to vysvětlil jednoduše, má vozidlo čtyři, šest, osm let, tak by se pro něj nic neměnilo - to znamená, logicky všechny úkony se udělají při estékáčku jednou za dva roky tak, jak jsme zvyklí - ale pokud auto budu prodávat a bude to opět na dohodě mezi mnou a kupujícím, jestli to zařídím já, nebo druhá strana, tak v tu chvíli jednorázově při prodeji že by to auto mělo projít právě touto kontrolou. To znamená, uznávám, že je to nějaký krok, úkon navíc, ale opakuji: pouze v případě, že dochází k jednorázovému prodeji.

Tady chci varovat, pokud byste odsouhlasili návrh Ivana Adamce, tak co vlastně se v reálu stane. Ta auta dva roky nikdo neuvidí. Zkuste si představit, kolikrát to auto může za dva roky v sociálně vyloučené oblasti, v příhraniční oblasti, kolikrát to auto může změnit svého majitele během dvou let. To je podle mě problém a dáte tím... otevřete tím prostor pro možné nebo potenciální velké podvodné jednání. O tom jsem přesvědčen. Takže to je první téma, které tady chci představit.

Ta druhá část se týká pozměňovacího návrhu kolegy Stanislava Blahy pod písmenem G5, který zavádí vysoké pokuty pro stanice technických kontrol. Tohle na první pohled může vypadat dobře a bohulibě - ten, kdo je nepoctivý, dostane pokutu, bude na něj pohlíženo přísně - ale chci tady varovat... Opakuji teď velmi stručně argumenty, které jsem říkal na hospodářském výboru. Pokud tam dáte i ty nižší sazby, které vlastně... Už nejde se, řeknu, nějakým způsobem dostat pod ně a bude to třeba 100 000 korun, tak připomínám, nemáme v České republice pouze velké řetězce, pokud to tak nazvu, velké firmy nebo společnosti typu DEKRA a další, ale máme u nás i mnoho malých, rodinných firem. Jsou to někdy technické stanice jenom nákladních vozidel nebo jenom traktorů a podobně, které mají obraty, řeknu, v řádu vyšších statisíců korun. Takováto pokuta, kde už nemůže být zohledněno, jestli třeba ten prohřešek, ať už firmy, nebo technika, byl malý, a spadne tam 100 000, pro ně může být jako poměrně dramatická ve smyslu pokračování podnikání.

Já bych možná svůj pohled tady na ten návrh nazval, jako že je to dobrý záměr, ten bychom určitě podpořili, ale ty tresty tak, jak jste to nastavili - rozumím tomu, že pan poslanec přišel nebo dal do systému návrh, který vznikl na Ministerstvu dopravy - že je zkrátka příliš ostrý, příliš drsný. Setkal jsem se i s protiargumentem, že to může být - nevím, jestli se tohle v reálu může stát - zneužito v duchu, že když bude mezi nějakými stanicemi konkurenční souboj, že technik tam bude schválně páchat nějakou nepravost a bude škodit tomu svému zaměstnavateli. Sám o tom až tak hluboce přesvědčen nejsem, ale teoreticky se to možná stát může.

Před čím chci varovat? Pokud dáte takhle těžké tvrdé pokuty - možná jste měli zkusit třeba najít dvě tři varianty, aby ta částka byla nižší - tak se bojím jedné věci. My jsme celý tenhle systém nastavovali v roce 2016. Kdybyste si dali na nějakou křivku od toho roku 2016 počet registrovaných vozidel v České republice a počet právě provozovaných STK, tak ty křivky jdou vlastně stejným směrem, dlouhodobě rostou. Ten systém je nastaven tak, aby v rozumné míře částečně dereguloval, aby nedošlo k monopolizaci trhu dvakrát ročně. Tady to asi nemusím teď opakovat, je to zbytečné. Porovnává v jednotlivých oblastech nebo ve sledovaných územních celcích počty registrovaných vozidel, vykonaných prohlídek. Pokud se tam kapacita uvolní, tak se otvírá okno, může vzniknout nová provozovna. Opravdu ty dvě křivky přesně tenhle trend takhle sledují.

Těch STK je dneska už nějakých, tuším že necelých 400 v České republice. Vykrývají tu potřebu a mohou postupně vznikat další, pokud bude tedy více vozidel. Ale tady chci upozornit, nebo bojím se toho, že pokud by ministerstvo začalo vymáhat takhle tvrdé pokuty - přitom i díky tomu, že ten incident vznikne, bude víc vidět na nepoctivce, bude se tam moci jezdit častěji - takže byste vlastně mohli - třeba se to nestane - způsobit efekt opačný, že vám najednou ti malí začnou z trhu mizet a vy de facto začnete trh opět monopolizovat a více regulovat. Těch firem prostě bude menší množství.

Ještě jeden problém tady vidím - to jsem naznačil v jedné faktické poznámce - že tímhle způsobem se budeme chovat nebo sledovat ve státním odborném dozoru stanice technické kontroly. OK, je to v pořádku, má být na ně nahlíženo, mají být kontrolovány. Ale připomenu, že pokud někdo takovýto malý, takováto malá firma skončí, tak on to podnikání už neobnoví. Přijde o licenci. Teď se podívejte vedle - je to dáno nějakým historickým vývojem - kde máte stanice měření emisí bez jakékoliv licence, povolení a podobně. Takže když někam dáte tuhle pokutu, tak nepoctivý měřič emisí to zavře, druhý den si otevře nové eseróčko a může vesele pokračovat dál. Takže i na tohle se prosím podívejte, že tady vzniká úplně jiný přístup ke dvěma druhům technických úkonů. Myslím si, že právě - to už jsem říkal - u těch neregulovaných, naprosto rozvolněných emisí dochází k velkým problémům a velkým podvodům a tam by vám z toho systému pokut jednoznačně utekly.

Takže ať to shrnu. U toho návrhu G5 pana poslance Blahy budu svým kolegům doporučovat, abychom hlasovali proti němu. Toť vše.

Jinak se vracím k úvodu vystoupení, úplně stručně. Celkový návrh zákona považuji za dobrý a věřím, že - prosím pana ministra, já si nepamatuji, odkdy je předpokládaná účinnost, jestli to je už v průběhu tohoto roku - bychom to měli na tom silničním provozu vidět. Ale to bylo asi představeno na podvýboru pro dopravu, takže už se k tomu nemusím vracet.

Moc děkuji za pozornost.