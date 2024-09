Kolovratník (ANO): Místo aby eObčanka chránila osobní údaje, naopak umožňuje časovou stopu

Tak ano, hlásím se do rozpravy a děkuji za slovo. Snad lze ocenit před chvílí tady tu vstřícnost, že jsme mohli chvíli přerušit kvůli panu kolegovi, ale jinak si, kolegyně, kolegové, musím postesknout. Kolik to bylo? Asi 170 písemných interpelací, kterými se nebudeme zabývat, protože tady nikdo z vlády téměř není přítomen? No udělejte si obrázek sami. Já sám jsem tam byl jmenován v tom předchozím bloku, tuším, že dvakrát nebo třikrát, primárně s tématy na paní ministryni Černochovou a jsou to témata z loňského roku, z loňského podzimu. Takže stále a stále se těmi tématy Sněmovna nebude zabývat, ale my jsme vás chtěli ubezpečit a uklidnit, my jsme vytrvalí, počkáme, dostaneme se k tomu.

Tak ale teď k tomu konkrétnímu, tedy k mé interpelaci na pana ministra Bartoše. Jsem rád, že tady je. Také to téma je trochu starší, ale až tolik nezapadá a je částečně stále aktuální. Já jsem pana ministra interpeloval písemně, tak tady to není, rok, bylo to někdy v březnu letošního roku, jestli se nepletu, na jaře letošního roku, ano v březnu. A to ve věci problémů s aplikací eDoklady, tedy s tou digitální verzí občanských průkazů.

Nebudu tady zdržovat dlouhým čtením té své interpelace, to máte ve svém tisku. Já jsem tam psal o tom, že v obecné rovině jako opozice oceňujeme, souhlasíme s tím, že vláda tady v těch krocích pokračuje. A to mohu říci v obecné rovině, ať je to digitalizace právě těch registrů, registru občana, nebo rezortu, kterému se věnuji nejvíce, dopravy, tedy portálu dopravy, takže tam na kroky té předchozí vlády navazujete. Ale pojďme teď být konkrétní právě u té eObčanky nebo eDokladu.

Já jsem tu interpelaci v březnu postavil na tom medializovaném problému, kde jeden z občanů, občan Prahy, když se registroval, tak se mu tam objevila identita jeho manželky. Pak se k tomu vyjadřoval a toho člověka se zastal starosta Prahy 6 pan Jakub Stárek. A ptal jsem, jak se pana ministra, jak je tohle možné? Přeskočím to, tahle věc se vysvětlila korektně, tady není důvod hrát žádnou politiku. Byla by to chyba a mluvili bychom o chybě, kde Digitální informační agentura ověřila, že tam opravdu došlo k chybě ze strany toho občana a i pan starosta veřejně se panu ministrovi omluvil, že je to vyřešené a opravdu tohle nebyla chyba systému.

Ale, pane ministře, jsou tam dvě věci, které pokračují dál, a proto jsem také vyslovil svůj nesouhlas s vaší reakcí a chci tady s vámi a s kolegy o tom mluvit dál u té eObčanky, u eDokladovky. Za prvé je to odesílání dat do zahraničí, tedy to utajování, respektive více bych měl říci neutajování informací a soukromých osobních informací občanů a těch, kteří s tím dokladem pracují, práce s těmi daty a i to, kam se vlastně ukládají. Nejsem asi tak velký odborník na IT jako vy, z těch svých základních poznatků chápu, že pokud si stát pronajme nějakou velkou cloudovou službu, nevím, jestli tohle bylo u Microsoftu, nebo u které velké společnosti, tak zkrátka ti dodavatelé pracují se svými cloudy, se svými úložišti. Ale už to je první věc, na kterou se chci zeptat.

Pokud jste designovali, pokud jste dělali architekturu takovéhoto projektu, tak jste určitě to nemohli nekonzultovat s bezpečnostními složkami, agenturami nebo s odborníky, kteří hlídají tu bezpečnost dat, obecně Cyber Security v České republice, a divil bych se, že byste si tohle nepohlídali už v tom zadání. Takže to je první dotaz, jak je možné, kde to vlastně vzniklo, v jakou chvíli, že jste už v zadání toho systému připustili možnost, aby ta data, a nevíme, v jakém rozsahu, odcházela z České republiky?

No a ten dotaz druhý, on vlastně nebude v duchu těch dotazů a odpovědí, které jste posílal, tam povím, pokud jsem se ptal náklady, že ta odpověď je celkem v pořádku, tu jste vysvětlil. Ale spíš se teď chci vrátit k tomu, co se stalo od jara nebo mezi jarem a dneškem během léta, kdy pak vyplynulo na povrch, jak velké množství dat ten systém sbírá, jak s nimi pracuje. Konkrétně teď tady mám otevřeny jedny z mnoha článků, v tomhle případě to jsou články serveru iRozhlas, kde když se o tom v červenci začalo mluvit, jak hodně se toho odesílá, i to, že místo aby ta eObčanka chránila data, chránila osobní údaje, tak naopak potenciálně zveřejňuje, umožňuje časovou stopu, logování toho, kdo kdy ji použil, kde se s ní identifikoval. Sám ji mám, sám ji testuji. Mně osobně to nevadí, ale prostě asi to je věc, kterou nechceme, mít digitální stopu, kdo se kde logoval.

Tak až v reakci na ty červencové informace pak vyšla zpráva někdy v polovině srpna zhruba, že tedy jste tu aplikaci upravili a že už těch dat bude menší množství. A tohle prostě, to se na mě nezlobte, to je naprosto stejný postup jak u stavebního řízení, že vy teda něco vyrobíte, prodáte to, uděláte skvělý marketing, pak zjistíte, jaké v tom jsou chyby, a teprve to začnete lepit, upravovat, vylepšovat. A pane ministře, nezlobte se, ta slovíčka o updatech, aktualizacích jsou hezká, ale to je prostě špatně.

Takže ta moje nová otázka nad rámec té písemné interpelace zní, jak je to možné? Jak dlouho jste testovali ten systém? Jaké vlastně bylo zadání, že třeba mohlo takto velké množství dat odcházet do zahraničí?

Děkuji za odpovědi.