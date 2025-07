Juchelka (ANO): Špatná změna - dítě zůstane úplně bez zastání

Ve Sněmovně se definitivně schválila tzv. rozvodová novela. A musím říct, že to nepovažuji za šťastný krok.

Nově už nebude povinné, aby dítě v rozvodovém řízení zastupoval kolizní opatrovník (OSPOD). Soud ho ustanoví jen tehdy, když sám vyhodnotí, že je mezi dítětem a rodičem střet zájmů.

Podle mě to ale znamená jediné – v mnoha případech zůstane dítě úplně bez zastání, bez člověka, který by výhradně hájil jeho zájem.

Ano, rodiče se mohou dohodnout, soud může rozhodnout. Ale dítě se nemůže bránit samo. To není novela pro složité situace. To je novela do hezkého počasí. A my bychom měli dělat zákony i na případy, kdy je dusno, ne klid.

Spolu s kolegyní Helenou Válkovou jsme navrhovali, aby zastoupení dítěte zůstalo povinné i nadále. Bohužel jsme neuspěli.

Navíc se tato změna protlačila v době letního prázdninového režimu, bez širší odborné debaty.

Já s tímto směrem nesouhlasím. Dítě nemá zastání v lobby, dítě nemá tiskovou konferenci – a o to víc bychom za něj měli mluvit my, zákonodárci.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



