Kolovratník (ANO): Mně to vychází minus 11,7 miliardy, taková je realita

Dobré odpoledne. Já jsem to avizoval v té dopolední části při debatě k rozpočtu, že k tomu SFDI bych rád vystoupil podrobněji a konkrétněji v tuto chvíli, tak tak činím. Já jsem teď předřečníky velmi pozorně poslouchal. V těch vystoupeních mívám dobré věci, pozitivní.

Pan zpravodaj, pan poslanec Lochman konstatoval to dění nebo tu debatu, která byla na hospodářském výboru. Nejdříve jsem to inicioval, pak jsem se musel z rodinných důvodů omluvit, a i já tohle chci ocenit, že tak jak i v minulých obdobích, když by role byly opačné, jsme nehráli na hospodářském výboru na to, či ono politické triko, tak prostě podpora rezortu - v tomto případě dopravy, tam byla jednomyslná. To avízo společné to zaznělo. Určitě my jako opozice tady to doprovodné usnesení podpoříme.

Ale, kolegové, bohužel v tom vašem vyjádření jsem zaznamenal i protimluvy, nelogické věci. Jestliže slyším: My víme, že je to vlastně málo, že to bude chybět v opravách, že to bude těžké, že do budoucna nás to bude stát víc, tak já mohu rozumět a budu respektovat to zdůvodnění pana ministra, podřídili jsme se nějakému většímu celku nebo tomu zájmu koaličnímu, omezit ten rozpočtový schodek. Chceme dodržet svůj předvolební slib. Ale já na to odpovídám za jakou cenu. Je to za příliš velkou cenu. A vy, kolegové, tady na jednu stranu říkáte, že víte, že to není úplně ideální - a omlouvám se, nebudu slova parafrázovat nebo opakovat přesně, ale o několik hodin dříve, když jsem já podával návrh, abychom podpořili ten rezort aspoň, pardon SFDI aspoň třemi miliardami, tak jste hlasovali proti.

Takže bohužel ta slova a ty skutky jsou proti sobě, to je protimluv, a to konání neodpovídá tomu vyjádření, tomu vysvětlení. A já jsem to říkal dopoledne, nenavrhoval jsem 7,5 miliard nebo 11, snažil jsem se najít kompromis 3 miliardy proti obsluze státního dluhu. To si myslíme, že by ten rozpočet mohl unést, ale ani pro ty 3 miliardy vládní koalice bohužel nehlasovala, a ten návrh nepřijala. Ale já avizuji a musí to tady zaznít, že ty problémy potencionální v SFDI v dopravě jsou hlubší, jsou mnohem větší. Tři miliardy jsou pravda, to, co bylo představeno. Oproti původnímu návrhu, původní vlády nebo minulé vlády, která to schválila 11. října z těch 130,6 na 127,6. No jo, ale pojďme se podívat do toho návrhu dále.

Za prvé. Na příjmové straně SFDI musel zapojit dalších 3,5 miliardy z nevyčerpaných účtů. Takže to už jsme na 6,5 miliardách. Tady chci připomenout, každý rok standardně SFDI určitou částku, a bylo to právě v této výši, tři, čtyři, až pět miliard převáděl z roku na rok, proto, aby je mohl použít a zapojit, tak jak se další rok vyvíjí. Jak přicházejí mimořádné situace typu vyrovnání Správy železnic s ČEZ. Byl to velký miliardový spor, někdy v roce, tuším dva. Teď se omlouvám patnáct, šestnáct, náhrada majetku, to byla ta nádraží, nádražní budovy, mezi Správou železnic a Českými drahami ve výši několika miliard. Podobný ještě nedořešený případ Vztah. A nebudu to tady teď zdržovat a rozepisovat mezi Českými drahami a Správou železnic je před námi i v letošním roce. A tohle se vlastně nikdo nestalo. Ale naše ledová, dnes já jsem ji to poznačil přesně v 10.20 řekla větu: Ohlodáváte rozpočet až na kost. Byla to paní předsedkyně o rozpočtu jako celku. A já bohužel tohle cítím, vidím i u toho rozpočtu SFDI, že je ohlodán až na kost. Znovu opakuji. Vracím se k panu ministrovi, rozumím a respektuji to politické vysvětlení, ten statement, že chcete přispět tady tou svojí částí k tomu celku, k tomu snížení schodku, ale opravdu je to extrémní. Je to mimořádně na hraně, je to mimořádně nebezpečné.

A bohužel tohle, co teď říkám, jsem si připravil nějaké dva dny zpátky, včera dopoledne. Ale co se stalo včera. V médiích jsme se dozvěděli o jednom z těch opatření, nových na zabránění škod nebo ekonomických škod kvůli rostoucím cenám pohonných hmot, odpuštění silniční daně podnikatelům, těm vozidlům do 12 tun. Ok. To může být dobré, může to nějak pomoci a můžeme vést debaty o tom, jestli to pomůže hodně, málo nebo ne. Ale tady připomenu, že výnos ze silniční daně je to odhadováno o necelých 5,5 miliardy - tady se bavíme o 4,2 miliardy, je příjmem SFDI. Takže to, co včera jsme slyšeli od pana ministra financí Stanjury, že odpustí tu silniční daň, tak on, jinými slovy to nezaznělo, ale ten výsledek takový je, že SFDI přijde o další 4,2 miliardy.

A dámy a pánové, tohle když si sečtu, ty částky, o kterých jsem mluvil, je tam ještě ta jedna miliarda na zvýšených daňových příjmech, a té můžeme věřit, tak ale my v součtu, v součtu oproti tomu původnímu návrhu, tak vy nám tady předkládáte ke schválení rozpočet SFDI nižší o 11,7 miliardy, 11,7 miliardy. Když si vezmu, že celkový rozpočet rezortu je nějakých plus minus 107 miliard, tak je to snížení o více než 10 %, takhle velké je. A tady je potřeba si říct ještě jednu jasnou věc. Je nám něco navrženo, ale víme, že to nebude fungovat. Ten rozpočet se bude muset změnit. Už neodpovídá realitě. I to bude pro hnutí ANO důvod, abychom nepodpořili návrh rozpočtu SFDI, protože je nereálný, prostě neodpovídá realitě.

V závěru svého vystoupení ještě dodám možná dvě, tři konkrétní obavy, co to může způsobit. Samozřejmě velké investice v tuto chvíli jsou v běhu. Jsou vysoutěžené, některé běží. (Nesrozumitelné.) Použili ten termín cash flow, tak SFDI má ty prostředky k dispozici. To znamená proplácí faktury. Vše zatím bude fungovat. Ale tu jistotu prostě nemáme na podzim. Víme, že to budeme muset změnit, takže něco se bude muset stát. Pan ministr Kupka řekl, že děkuje hospodářskému výboru za to usnesení. I já děkuju tomu výboru a jsem rád, že to bylo nepolitické. Je to apel. Je to apel na vládu. A já věřím, že v tomhle, pokud se ty peníze najdou, že najdeme společnou řeč a určitě na výboru to navýšení podpoříme. Ale opravdu, dámy a pánové, musí to být rychle, musí to být co nejdřív, protože SFDI zkrátka s tímto návrhem, který je zde předložen, vstupuje do nového roku s částkou, to zaokrouhlím, o téměř 12 miliard menší, než bylo v původním plánu. A to je děsivé.

Zmínili jsme Správu železnic. Ano. Ono to zatím chvíli vyjde. Ale já jsem si nechal udělat takový bližší rozpad u těch jednotlivých oblastních ředitelstvích a budu to ilustrovat na svém regionu na východních Čechách, je to bývalý východočeský region Hradec... kolega, pan předseda hospodářského výboru, je to jeho domovský region, Královéhradecký a Pardubický kraj. Ředitel té oblasti, když si spočítal každoroční potřebu financí na ne opravy, natírání nádraží, nádražních budov nebo fasády nebo zábradlí, ale opravdu na zajištění provozuschopnosti, to znamená funkčnosti té sítě, tak jenom v jednom z těch oblastních ředitelství v tuto chvíli chybí zhruba 100 milionů korun. To je ohromná částka. A ten ředitel té oblasti neví prostě jak dál, jak postupovat dál.

Asi tady nepovedeme dlouhou debatu. Vím, že pan ministr může mně dát správnou odpověď a bude korektní. Ano, my to vyřešíme, my se na to podíváme v červnu, v červenci, v létě, budeme schopni pomoci. Ale prosím, pochopte mojí pozici poslance za opozici, na tohle prostě musím upozornit a musím varovat. Má to ještě jeden nepříjemný dopad. My jsme na té Správě železnic v loňském roce odstartovali takový pilotní projekt takzvané cyklické údržby. Velmi zjednodušeně. Je to o tom, že sledujeme životní cyklus jednotlivých úseků, jednotlivých částí té železniční sítě a věnujeme se opravám dříve, než jsou vynucené, než se ten stav trati rozpadá, než je havarijní. Pilotně se to zkoušelo na vám většině z vás dobře známém prvním železničním koridoru na úseku mezi Prahou, Třebovou a Olomoucí a prokazatelně ze statistik se ukázalo, že to vychází, že to funguje.

Že když na počátku do té cyklické údržby dáte více, tak v dlouhodobém horizontu pak od těch let 2023, 2024, 2025 naopak utrácíte méně. Je nám všem jasné, že tady ten projekt je teď u ledu, že se prostě zastaví a nebude na něj. A ještě u dvou investic se na závěr zastavím a ty musí zaznít. A já to budu formulovat, já si volně půjčím od pana prezidenta ten obrat jako přátelskou kritiku. První akce je Praha hlavní nádraží - letiště Kladno.

To je projekt, který byl odstartován v minulém volebním období. V tuto chvíli ta finální část z Kladna do Ostrovce za 4 miliardy korun, je vysoutěžená, ty obálky byly otevřeny 7. února. Zatím ještě, pokud vím, pokud se něco nezměnilo, nejsou na ně připraveny v rozpočtu Správy železnic finance. Pokud se, pane ministře, budu mýlit, budu rád. A berte to, prosím, jako pozitivní apel, že by bylo velmi škoda a velmi špatné tady tu akci zatím shodit nebo někam odsunout v čase.

A stejně tak, může to vypadat jako drobnost, ale je hezké ji zmínit, je nádraží Teplice. Pan premiér Fiala jako volební kandidát někdy na jaře 2020 natáčel v Teplicích, kritizoval premiéra Babiše za jeho nedodržené sliby, asi mu to poradil, předpokládám, pan primátor Hynek Hanza z ODS, no ale ono se ty věci děly. Od června 2020 do letošní zimy standardně proběhla příprava projektu, proběhla soutěž, bylo to vysoutěženo za nějakých 236 miliónů korun, ty obálky už jsou také otevřeny a zatím na tento projekt v tuto chvíli opět, pokud mám správné informace, ještě prostředky k dispozici nejsou.

Berte to, prosím, ne jako zlý útok, ale jako ilustraci dvou příkladů, dvou momentů, kdyby ta úvodní slova, kdyby ty úvodní věty pana ministra, že na investice nesáhneme a na vše bude, tak by byly neplatné. A tohle chceme pohlídat.

Tolik za mě k rozpočtu SFDI jako celku. Opakuji, mně to vychází jako minus 11,7 miliard, taková je realita. To doprovodné usnesení, nepolitické, z hospodářského výboru, jsme připraveni podpořit, ale návrh rozpočtu SFDI jako celku, protože jste nesouhlasili s tím kompromisním návrhem na zvýšení o 3 miliardy, bohužel podpořit nemůžeme.

Děkuji za pozornost.

