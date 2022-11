Kolovratník (ANO): My na sebe mluvíme, ale přijde mi, že se fakt neposloucháme

reklama

Já jsem z toho nešťastný. My na sebe mluvíme, ale přijde mi, že se fakt neposloucháme.

Pane ministře, není to žádná opoziční nebo povinná kritika, nic takového přece a já to řekl ve svém vystoupení a stejně mluví Karel Havlíček. Když říkáte - musíme najít peníze, propagujeme, chceme víc používat PPP, hledáme další možnosti... U všeho já jsem si odškrtával ok, ano, souhlas. Tam jsme, pane ministře, naprosto ve shodě. Než jste přišel do sálu, mluvil jsem o té EIB za Dana Ťoka, v roce 2018 jsme ji poprvé použili. Máme ten nástroj vyzkoušený.

Tady jsme přece ve shodě, v naprosté shodě opozice i koalice. Ale když se znovu zeptám, kdy budeme znát tu nabídku, ty parametry EIB, nemám zatím odpověď, promiňte, byla obecná, my ji dostaneme, my ji budeme mít. Ale my v tuhle chvíli teď schvalujeme rozpočet, nesedí velký rozpočet státní proti rozpočtu SFDI, nevíme ty parametry, to je to první riziko, o kterém mluvím, a nemám odpověď.

Za druhé, beru tu vaši větu, ta zazněla na mikrofon - ano, i do budoucna to bude závazek Ministerstva financí. To je velmi zásadní a důležitá věta, která byla konkrétní. A do třetice ptal jsem se pana ministra Stanjury, když to nedopadne, když ty podmínky EIB nebudou tak výhodné, jako kdyby si ty peníze půjčil stát, odkud pak ty peníze vezmete? Bude to novela státního rozpočtu? Bude to z nějaké všeobecné pokladní správy nebo odkud? Na to jste prostě neodpověděli. Tak prosím, zkusme se k tomuhle ještě vrátit. Pokud ty informace máte.

Děkuji.

