Kolovratník (ANO): Nám to zkrátka nedává rozum

reklama

Děkuji za slovo. Já navážu na své kolegyně předřečníky a předřečnice tady k tomu tématu. No, některé věci se budou opakovat, protože jsou z pohledu nás zástupců hospodářského výboru, poslanců, kteří komunikují s trhem, s podnikateli, s podnikatelskými svazy a s těmi, kterých se to dnešní téma týká. Takže pokud některé z těch argumentů uslyšíte ještě jednou, tak se prosím, nezlobte, ale je dobré, aby to zaznělo. Koneckonců říká se: Opakování matka moudrosti.

My opravdu, milá vážená koalice, jsme hluboce přesvědčeni o tom, že tenhle krok, který děláte, je nejenom pomyslným návratem do devadesátek, k těm hotovostním transakcím, k té šedé ekonomice. Ale, že je to zkrátka naprosto zbytečný, naprosto velmi, velmi zbytečný krok zpátky, kde zkrátka ideologie, to, že jste slíbili, že jste to řekli ideově tak, jako to děláte u stavebního zákona a u dalších norem z dílny té předchozí vlády, takže jste si řekli, že jste slíbili, že to zrušíte a nedíváte se doprava doleva.

Moje vystoupení bude v duchu toho, že to právo máte, ty hlasy na to samozřejmě máte, ale prosím, pojďte se znovu zamyslet a zvážit podporu konkrétně a ideálně tomu pozměňovacímu návrhu Aleny Schillerové, který směřuje k tomu, aby ta evidence tržeb EET se stala tak zvaným, ta zkratka už se také v diskusích trochu zavedla, tak zvaným DET, tedy dobrovolnou evidencí tržeb. A ty argumenty jsou podle našeho názoru celkem jasné. Zkrátka podnikatelé, maloobchod, služby, ať už to jsou tedy hotely, restaurace, které s tím systém, s tím nástrojem pracují, které už si ho zavedly, zaplatily, navykly si na něj, takže ho prostě vypnou, že se vrátí k té hotovosti. A víte, že ten trh, já ta čísla neznám přesně, že určitě je rozdělen na několik druhů, několik částí. Někteří s ním normálně pracují, je to pro ně běžný automatický systém, jejich evidence zásob, materiálu, účtování proti tomu někteří ho zkrátka do této chvíle logicky díky tomu, že během covidu EET bylo vypnuto, mělo ty terminály takzvaně v zástrčce a už je dál nepoužívá.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mě zaujaly v těch diskuzích řekněme argumenty nebo návrhy těch oborových asociací a není to jen Hospodářská komora, dnes už zmiňovaná Česká fintechová, asociace, HOREKA a další, kteří říkají, tak když milý státe, milý pane ministře financí Stanjuro, když ten nástroj máte, pojďme hledat řešení, která se na ty podnikatele nedívá jako oponenty. jako protivníky. Vnímám tady jistě dobře naslouchajícího pana zpravodaje pana poslance Munzara, s kterým jsme tohle téma řešili včera v televizi a mě na tom jeho pohledu, na jeho argumentaci zaujalo, že on říkal: My jako stát, a to je ten ideový pohled, nechceme z těch podnikatelů dělat ty nepřátele, ty sprosté podezřelé. My jim věříme.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 4805 lidí

Ale prosím, kolegové, tak se podívejte, co oni vám říkají, jak na vás reagují zpátky a mnoho z nich, ne někteří, ale mnoho z nich a říkají: Ale my se nepovažujeme za ty nepřátele. My se považujeme za partnery státu, za vaše partnery, subjekty, které s vámi komunikují. A nám to vyhovuje. My jsme rádi, když můžeme dál automaticky v tom systému, tak jak byl nastaven, fungovat. Mluvím tedy o té dobrovolnosti, a tak prosíme najděte systém, kde byste nás nějakým způsobem mohli motivovat. Ilustračně například v určitém posunu s uzávěrkou daňového přiznání toho hospodaření, které se podává, v té komunikaci zkrátka se státem, respektive s daňovou správou. To není výmysl nás opozice, to je reakce na, nebo to jsou argumenty, to je tlumočení argumentů, které vám ti podnikatelé, kteří o to mají zájem, které vám říkají.

A přece, nám to zkrátka nedává rozum, pokud tady se bavíme o jasném fiskálním přínosu a respektuji, že někdo může říkat, jsou to jenom dvě miliardy, 3, 4, podle našeho odhadu by to mohlo být mnohem více, shodnout se můžeme nebo nemusíme, aby to byla asi relevantní debata s jasnými kritickými argumenty, tak by měla vzejít až poté, co bude přijatý určitý pozměňovací návrh, nebo co budeme mít jasno, například u té dobrovolnosti, v jakém by to bylo rozsahu. Tak to se určitě spočítat dá. Ale přece kolegové, ať jsou to ty čtyři miliardy nebo 12 miliard, my se sem za pár dnů dostaneme k debatě o státním rozpočtu, tak vy si je necháte utéct? Vy je zkrátka odevzdáte? Necháte je v té šedé ekonomice, když vám někteří z podnikatelů sami říkají, my jsme na to připraveni a budeme v tom pokračovat? To je asi hlavní argument, který se vám tady stále a stále trpělivě snažíme zopakovat.

Jak jsem řekl, z pohledu mě, místopředsedy hospodářského výboru a poslance, který se také z titulu své práce pohybuje logicky nejvíce ve svém regionu, ale i tady v Praze v tom podnikatelském prostředí a mluví s těmi partnery, pokud tedy od nich slyšíme, znovu to zopakuji, my se necítíme jako ti sprostí podezřelí, jako nějací vaši oponenti nebo nepřátelé, chceme být vašimi partnery, tak nám v tom vyjděte vstříc a pojďme hledat to win-win, tu motivační cestu, tak o tomhle vás chceme přesvědčit, že to má smysl. A jasně říkáme, že pokud nebudete vůbec slyšet ty argumenty, pokud nepřistoupíte, zamítnete tu dobrovolnost, tak že zkrátka sami sebe a sami státní rozpočet - a na to prosím myslete při těch dalších debatách - připravíte o poměrně velké množství miliard a je to krok, který považujeme za naprosto, naprosto zbytečný. Tedy krok, kde se jasně ukazuje, že ideologie vítězí nad zdravým selským rozumem.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Kolovratník (ANO): Dopravní rozpočet není ničím jiným než vládní “čáry máry” s čísly Kolovratník (ANO): Ono to není tak jednoduché tu radu odvolat jako celek Kolovratník (ANO): Co se stane, pokud by ty nástroje nedopadly? Jaký máte scénář B? Kolovratník (ANO): Výsledek nesmyslné politiky „AntiBabiš“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama