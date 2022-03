Kolovratník (ANO): Nejde odkládat běžící zákon

reklama

No Marek Benda poznamenává, že jdu podruhé. Ano. Já jsem z toho nechtěl dělat nějaké interpelace na ministra, které jsou ve čtvrtek, tak jsem se řádně přihlásil. A slibuju, fakt to bude stručný. Ale je to reakce na vystoupení pana ministra Bartoše. On reagoval nějakým způsobem na mě a mně tím pan ministr bohužel dokázal to, co jsem tady říkal, tu argumentaci moji mi vlastně potvrdil.

Pane ministře, vy stále pracujete s termínem, že chcete odložit, že odkládáte část zákona. Ale já tady chci upozornit, to je zásah do běžícího, do účinného běžícího předpisu. V tom je ohromný rozdíl. A ta argumentace je taková ustrnutá z prosince. V prosinci ještě před tím 1. lednem to by mohl být odklad, to se mohlo udělat jinak, ale dneska ten zákon běží, už je prostě běžící a účinný.

A když jsem teď kratičce zmínil Marka Bendu, tak se obrátím nejen na něj, ale na vás všechny, kteří máte blízko k právu, ústavnímu pořádku. Tak tady já vnímám opravdu nesoulad s ústavností a s nějakou kvalitou toho přístupu k legislativě, jakou bychom asi chtěli a měli mít, a velmi stručně odcituji - dohledal jsem si jeden z komentářů, jedno z vystoupení pana profesora Gerlocha, který v obecné rovině říká: "Atributy právní jistoty formulují pět postulátů, které má z hlediska právní jistoty naplňovat právní stát. Je to jistota, že bude tvořeno dobré právo, že nikdo nebude bez zákonných důvodů omezen ve svých právech, dále jistota, že bude šetřeno nabytých práv, že se každý domůže svých práv a konečně že bude spravedlivě postižen každý, kdo právo porušuje." A dále pan profesor pracuje s tou předvídatelností, s nějakou možností právních jistot apod.

A přece jestli dneska už máme - a hodně Berenika Peštová o tom mluvila a vysvětlovala to - jestli už máme účinnou běžící právní normu - a nejen profesor Gerloch, ale i další ústavní právníci říkají - opět rychle odcituji: "Princip naplnění legitimního oprávněného očekávání je vyjádřením obecnějšího požadavku právní jistoty. Rozumí se jím takový stav, kdy jsou objektivní právo i subjektivní práva fyzických a právnických osob dlouhodobě stabilní, jednotné, relativně jednoduché a předvídatelné." A teď ilustračně: "Tento princip brání například měnit daňové zákony v neprospěch poplatníků během účetního období." - Dělá se to až od dalšího roku, nebo za rok a půl, nebo za někdy. To samé - ilustračně: "Měnit podmínky výběrového řízení po zaplacení vstupního poplatku nebo ta řízení neodůvodněně rušit apod." - A v té situaci se podle mého výkladu teď nacházíme. Ten stavební zákon, když se projednával a přijímal loni, tak právě proto měl tu odloženou účinnost s postupným náběhem od 1. ledna a pak s postupným překlopením od 1. července 2023. Ale teď už je běžící. A můj výklad opravdu, pane ministře, je, že vy zasahujete do běžícího účinného předpisu.

A já jsem tu vaši ochotu k diskusi, k dialogu oceňoval, vy jste to trochu zlehčil, nevadí mi to, já to ocením znovu. Já jsem rád, že tady jenom nesedíte, že si to nevysedíte, ale že se s námi opravdu do té debaty pouštíte. Já to zakončím a prosím o vaše vysvětlení. Na tom si to ilustrujme, jak to vlastně myslíte. Protože vy ve všech debatách - a k řadě z nich jsem byl online připojen nebo jsem je sledoval nebo ze záznamu - vysvětlujete, co chcete teď, odložit tu část, posunout ji, pak něco dopracovat. Ale opravdu zodpovědně prohlašuji, nikde nikdy jsem nezaznamenal, že byste komentoval nebo vysvětloval právě ten změnový zákon a to propojení na těch 58 dalších, na tu integraci. A v jednom konkrétním vašem vyjádření já vidím rozpor, který to úplně ilustruje. Je to z vašeho Facebooku z 19. ledna 2022 - stručně, nebudu to číst celé, odcituji: "Chceme zrušit i takzvanou institucionální integraci. Podle nového stavebního zákona měl totiž stavební úřad sám převzít rozhodování, které se týkalo např. ochrany vod, památek, lesů atd. Je to pohodlné, ale riskantní. Nechceme, aby pod naší zahradou začala továrna vypouštět odpadní vody." - A teď: "Chceme naopak zachovat princip jeden úřad, jedno razítko. Stavebník podá úplnou dokumentaci na stavební úřad a o nic se nestará." - Tolik konec citace, pane ministře, z vašeho Facebooku. Proti tomu nám teď vysvětlujete, že to roztrhnete, že ten konečný ideální stav, který je podle vašeho politického názoru správný, budou dvě soustavy, jedna pro ty obyčejné stavebníky, nějak integrovaná nebo možná vůbec, a druhá ta zrychlená, ty státní vyhrazené stavby, které tedy využijí té jednotné stavební správy. Ale ve svých vyjádřeních mluvíte o jednom úřadu.

Takže prosím a ptám se, zda byste nám tu představu, jak si to tedy představujete nebo jak to chcete udělat, velmi stručně vysvětlil a ilustroval, jak tedy ta integrace bude vypadat, kam to ten stavebník pošle a jak budou pracovat ti úředníci v tom ideálním, správném v uvozovkách stavu, kterého byste se chtěl, jak jsem pochopil, během příštího roku dopracovat a tady ve Sněmovně projednat. A to je ode mě vše.

