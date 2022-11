Kolovratník (ANO): Ono to není tak jednoduché tu radu odvolat jako celek

reklama

Děkuji za slovo. Já trpělivě čekám, jsem tam někde v té řadě pod... za tím končícím seznamem. (Ukazuje na tabuli, kde svítí mnoho přihlášených). Ale teď budu na pana ministra rychle reagovat v té faktické.

Pane ministře, za prvé, ono to není tak jednoduché tu radu odvolat jako celek, a to doufám, že bylo jenom teoretické zmínění těch možností. Víte moc dobře, že neschválit dvakrát zprávu, to už byste museli sakra hodně argumentovat tady ve Sněmovně, podrobit to rozhodnutí kritickému pohledu nás opozice, veřejnosti. Ale to beru s nadsázkou a nijak ve zlém, to beru jako teoretickou možnost.

A když jsem vás poslouchal, tak ono je to možná to okřídlené, my na sebe mluvíme, ale neposloucháme se nebo si nerozumíme. Vy jste před chvílí řekl věci, které mi vlastně přišly, pro mě přišly skvělé úžasné: chci se s vámi bavit, jestli budete poslouchat vy opozice, já na to budu reagovat, já se s vámi domluvím, navrhujte různé jiné způsoby, ty trojnožky... A možná to mohu také vzít sebekriticky, já jsem předsedou volební komise od roku 2013, těchhle různých způsobů trojnožek, dvojnožek, kombinací, zástupce ombudsmana, kterého jsme dnes uvedli složením slibu do funkce, návrhy ze Senátu a od prezidenta jsem do Sněmovny, v jiném případě NKÚ, návrhy Sněmovny vůči panu prezidentovi, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, návrhy Sněmovny, Senátu a tak dále.

Ale to my přece tady pane ministře a pane poslanče Lacino celou dobu říkáme. Pojďte o tom s námi mluvit, pojďme o tom mluvit společně. Pojďme takovéhle věci společně v pohodě, v klidu připravit. Ale co se tady dneska děje? Vždyť my tady od vás máme na stole, a proto tady celou dobu a asi celou noc budeme, vždyť tady máme podivnou nějak upletenou, nějak slepenou novelu, o které na jednu stranu říkáte, že je vlastně pak jako nedůležitá, že je vlastně malá. Pak ale nepustíte někoho z opozice ani ke zpravodajování. Ještě silou nám omezíte právo na deset minut, vždyť je to celé divné! Tak pojďte toho dneska nechat, prosím, ukončeme to jednání. My jsme připraveni do té společné skupiny si sednout. (Předsedající: Čas!) Jsme připraveni s vámi pracovat. Děkuji.

