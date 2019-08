Kolovratník (ANO): Parkování v „chytrých“ Pardubicích bude už brzy hračka

Každý řidič z Pardubic to zná. Zaparkovat auto v centru je někdy fuška a dá to dost práce. Člověk někdy musí jezdit dlouhé minuty, aby se na něho usmálo štěstí. Skoro mi to přijde, že řidič musí být detektiv, aby našel volné místo. Tomu už ale brzy bude konec! Mám dobrou zprávu, našli jsme recept, jak tento problém vyřešit.

Věděli jste, že v centru Pardubic je více než čtyři tisíce parkovacích míst? Každodenní život přesto ukazuje, že to není mnoho a bylo by fajn postavit nová. Problém je v tom, že město není „nafukovací“ a pro nová parkovací místa není mnoho vhodných lokalit. Navíc si myslím, že budovat další parkovací místa třeba na úkor zeleně není směr, kterým bychom se měli vydávat. Mnohem raději uvidím v Pardubicích odpočinková místa nebo dětská hřiště.

Osobně si myslím, že míst pro parkování je dost. Problém ale je v jejich efektivním využívání. Naštěstí žijeme v moderní době, která nabízí i nová a neotřelá řešení, jako je například „chytré parkování“. Myslím, že drtivá většina z nás má dnes chytrý mobilní telefon. Spousta řidičů ho dokonce používá jako navigaci. Představte si ale, že by Vám telefon nově ukázal i volná místa pro parkování. Já osobně bych uvítal i možnost platby za parkovné skrze aplikaci. Pěkná představa, co říkáte?

Už brzy by ale nemuselo zůstat pouze u představy. Společně s primátorem Martinem Charvátem podporujeme tuto novinku a chceme ji co nejdříve uvést v život. Radnice už dokonce vyhlásila výběrové řízení na dodavatele systému Smart Parking. Výsledek bychom mohli znát do konce roku. Bedlivě budu proces sledovat a určitě Vám dám vědět, jak toto řízení dopadlo.

Nechci Vás zbytečně zatěžovat detaily, ale ještě chci doplnit pár důležitých informací. První z nich je, že samotná soutěž má tři části. Jsem přesvědčený, že díky tomu umožníme větší konkurenci a ušetříme tak veřejné peníze a zároveň zajistíme vysokou kvalitu a spolehlivost systému.

Postupně tak vysoutěžíme systém, který bude v reálném čase sledovat obsazenost jednotlivých parkovacích míst. Je to základní stavební kámen celého systému, pokud chceme mít skutečně online v aplikaci informace o volných parkovacích místech. Druhá část informace se týká obměny parkovacích automatů. Potřebujeme, aby poplatek za parkování bylo možné identifikovat podle vozidla. Za samozřejmost pak považuji, že bude možné platit kartou, chytrými hodinkami nebo telefonem. Poslední částí veřejné soutěže je otevřený systém, který obsahuje mobilní aplikaci zahrnující navigaci na volná parkovací místa, včetně možnosti platby parkovného z této aplikace.

To nejdůležitější na konec. Stejně jako mě, i Vás určitě zajímá na kolik nový systém vyjde. Předpokládané náklady odhadujeme na 60 milionů korun. Část této sumy by pak měla pokrýt dotace z programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Není to rozhodně málo, jsem ale přesvědčený, že přínos systému převažuje nad náklady na jeho realizaci. Kromě toho, že ušetříme mnoho času, podpoříme i zdravé životní prostředí. Řidiči totiž nebudou muset zbytečně jezdit dlouhé minuty po městě, ale pojedou rovnou na volné místo.

