Kolovratník (ANO): Příští rok mají začít zkoušky zařízení, které umožní jízdu vlakem bez strojvedoucího

Železnice. Kdo mě znáte, tak to víte. Je to moje srdcovka. Není to tak dávno, co jsem se potkal s představiteli českého železničního průmyslu. Přiznám se, že kalendář mám plný až příštího roku, ale tuhle akci jsem si prostě nemohl nechat uniknout. Chci vědět, jak podpořit tenhle tradiční obor s více než dvousetletou tradicí.

Víte, že železniční průmysl přispívá do státního rozpočtu ročně částkou přes 24 miliard korun? Podle mě si i proto jednoznačně zaslouží vládní podporu. Máte chvilku? Je to čtení na dvě minuty, maximálně tři.

České železnici se dlouho nedařilo tak, jako je tomu v posledních letech. Jednoduše je úspěch vidět na všech frontách. Cestujeme (většinou) moderními vlaky, které zaručují vysoký komfort, pohodlí a kvalitní služby na palubě. Především na hlavním železničním koridoru Praha-Ostrava jezdí vlaky prakticky plně obsazené. Počet přepravených osob už několik let po sobě roste a kvůli kapacitě železniční trati dosahuje svého maxima.

Není to ale všechno. Velká část železnice prošla nebo v brzké době projde velkou modernizací. Hlavní tratě zrychlujeme a budujeme je tak, aby odpovídaly požadavkům 21. století. Samostatnou kapitolou jsou vysokorychlostní tratě. Ano, ty tratě, které politici léta slibovali a pro jejich realizaci přitom nic neudělali. Příprava nabrala v posledních dvou letech skutečně „vysokorychlostní“ tempo a už brzy budou vidět první výsledky, vždyť pilotní projekty míří mílovými kroky k realizaci.

Podívejte se ale do budoucna, co čeká českou železnici. V poslední době často slyšíme o nehodách a životu nebezpečných situacích. Musíme se proto zaměřit na zajištění bezpečnosti, zejména na využívání nejmodernějších technologií, které budou jednou využívat třeba automatizované lokomotivy. Pro mě osobně to bylo před pár lety sci-fi, ale už příští rok mají začít zkoušky zařízení, které umožní jízdu vlakem bez strojvedoucího. Vážně.

Železnice je prostě dynamicky se vyvíjející průmysl, který v příštích pěti letech poroste průměrně o 2,3 %. Čekají nás velké výzvy. Budeme čelit hlavně tlaku na úspory nákladů, na alternativní pohony či na inteligentní dopravní systémy. Nesmíme proto zapomínat na investice do inovací, abychom mohli držet krok. Nutně potřebujeme domácí reference. Pokud je nemáme, máme jen omezenou šanci uspět ve světě.

Jednou z velkých výzev nejen pro železniční průmysl, je zavádění inovací do výroby. Ministerstvo obchodu a průmyslu vypracovalo inovační strategii do roku 2030 The Country for The Future, díky které by se Česká republika měla posunout mezi inovační lídry. Jsem moc rád, že Správa železniční dopravní cesty, s.o. je jednou ze společností, která ve velké míře využívá inovací.

