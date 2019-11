Kolovratník (ANO): Sněmovna by neměla být ukvapená

Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Já z pozice zpravodaje budu k tomuto návrhu velmi stručný. Moje stanovisko je negativní, odmítám ten návrh. Vysvětlení je jednoduché. Při přípravě podkladů jsem komunikoval s tím, koho se to týká asi nejvíce z pohledu státní správy a investorských organizací, a tím je Ředitelství vodních cest, konkrétně pan ředitel Fojtů. On mě - formuloval to jako prosbu - prosil nebo žádal o to, aby Sněmovna nebyla takto ukvapená v této věci.

Zdůvodnění je jednoduché. Pan ředitel Fojtů ví, že volání mikroregionu, resp. obcí, kterých se dotčený úsek řeky týká, je v tomto duchu, tak, jak byl poslanecký návrh předložen, ale řekl také jednu důležitou věc, že právě po dohodě se zastoupenými obcemi Ředitelství vodních cest zpracovává velmi detailní a pečlivou studii, která by měla na všechny aspekty odpovědět. Měla by zmapovat to území, měla by říci, jaký je turistický potenciál, jaký je ekonomický potenciál daného úseku ať už po splavnění nebo v případě, že by ta řeka nikdy splavněna nebyla. Taková je dohoda toho regionu s Ředitelstvím vodních cest a ta studie, ten materiál, má být hotový do konce tohoto roku, takže Ředitelství vodních cest prosilo, ať se teď neukvapujeme, ať počkáme na ten materiál, který byl po vzájemné dohodě obou stran zadán, je připravován, probíhá, utrácejí se za to peníze, tak ať tedy počkáme s tím rozhodnutím na to, jaký bude výsledek.

Já teď nechci být nekolegiální, nebudu ze své pozice dávat nějaké veto na tu takzvanou devadesátku, ale za sebe říkám, že budu proti a nesouhlasím s tímto návrhem.

Děkuji za pozornost.

