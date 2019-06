Kolovratník (ANO): Vysokorychlostní tratě? Britové pro nás mohou být v mnohém inspirací

Jednoznačně nesmíme nic podcenit a tvrdím, že bychom se měli inspirovat u těch nejlepších. SŽDC proto nedávno uzavřela spolupráci s francouzskými kolegy a nyní jsme se vydali za naším strategickým poradcem Andrewem McNaughtonem, který dohlíží i na výstavbu a přípravu nového vysokorychlostního spojení HighSpeed2 (HS2) z Londýna na Birmingham a dále na sever. Myslím, že by byla škoda nevyužít „anglické“ zkušenosti z provozování a fungování vysokorychlostního spojení mezi Londýnem a kanálem La Manche. Britové mají spoustu poznatků a inspirací pro nás. Tak pojďme na to nejpodstatnější.

Britové velmi důsledně dbají na komunikaci s občany a s těmi, kterých se trať dotkne a ovlivní jejich životy. Celý projekt chystají přibližně 10 let dopředu. Jednají s občany, městy a regiony na trase. Klíčová je celková filozofie a vnímání. Není to „dopravní“ projekt, ale „velký ekonomický“ projekt. Mají velmi dobře spočítáno, že vysokorychlostní tratě přinesou tisíce nových pracovních míst, že vzniknou nové podnikatelské příležitosti v dotčených regionech a mnoho nových prostorů.

Důkazem správného postupu je třeba Birmingham, kde vzniká nové nádraží přímo v srdci města a místní si uvědomují jeho přínosy. Už brzy tu vzniknou nové restaurace, konferenční centra, hotely nebo obchody, protože nádraží bude centrem pro desetitisíce lidí každý den. Vysokorychlostní vlaky totiž budou jezdit od časného rána až do půlnoci v časovém intervalu cca 3,5 minuty. Předpokladem jejich masivního využívání je, že musí jezdit často, být přesné, spolehlivé a komfortní. Lidé si díky těmto vlastnostem spoje oblíbí.

Co z toho plyne pro nás? Jednoznačně budu prosazovat, aby projekty vysokorychlostních tratí vznikaly za pomoci co nejmodernějších metod zadávání veřejných zakázek (vícekriteriální hodnocení a BIM – digitalizace celého stavebního procesu).

Jako místopředseda Správní rady Správy železniční dopravní cesty budu prosazovat, aby projekty vedli schopní manažeři, kteří budou dopředu komunikovat s kraji a obcemi, kterých se nějakým způsobem projekt bude dotýkat. Nesmíme ho vnímat jako „cosi“, co nám bude hlučet za plotem, ale naopak – jako ohromnou příležitost pro rozvoj ekonomiky.

Uvažuji dokonce i o legislativním posílení výstavby vysokorychlostních tratí. Tohle nám doporučovali už i francouzští kolegové a Angličané to potvrzují. Například bychom mohli projednat výslednou podobu trasy v Parlamentu a nechat ji schválit demokratickým hlasováním obou komor.

Další krok, který musíme udělat, je posílení pohledu stavitelů na životní prostředí. S přírodou nejsme v souboji, ale musíme být v souladu. Výstavbou nových tratí bychom proto měli vylepšit její okolí, vysázet nové stromy a přírodní biotopy. Tyhle věci berou Britové jako samozřejmé, u nás si je ale „bohužel“ musí ochránci vybojovat. Bude mnohem lepší, když to společně připravíme v projektu už dopředu…

Hlásím, že jsem připravený a budu na této věci makat! A jaké jsou vaše zkušenosti? Co vám není jasné? Co byste udělali jinak? Pište, vzkazujte, ptejte se, navrhujte. Strategický poradce Andrew McNaughton jezdí do Česka velmi často, rád s ním Vaše dotazy proberu a připravím pro Vás odpovědi. A pokud byste měli vážný zájem – rád zorganizuji i setkání fanoušků vysokorychlostních tratí ve Sněmovně. Co vy na to? Berete moji nabídku?

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Kremlík: Podporujeme přesun nákladní dopravy ze silnice na železnice Železnice na letiště už není sci-fi. Modernizovaná trať nastartuje i rozvoj Kladna, říká generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda Kolovratník (ANO): Zamíří „vodík“ i do Pardubic? Petice za méně letadel a za více vlaků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV