Kolovratník (ANO): Změna zákona ovlivní i kapitány plavidel

Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo.

Já bych tady rád stručně představil pozici naši, pozici klubu hnutí ANO k tomuto zákonu. Avizuji, určitě ho neshledáváme kontroverzní nebo nějak zásadně problematický, takže neměl by být předmětem výrazných politických sporů nebo debat. Připomenu pro ty z vás, kteří jste tu v tomto volebním období poprvé, my jsme v tom minulém volebním období, bylo to také někde na jeho začátku, v tom roce 2018, potom 2019, tento zákon novelizovali a tehdy tam bylo velké a poměrně zásadní téma, které nařizovalo majitelům malých plavidel, zkuste si typicky představit třeba takové ty rekreační lodičky, které se právě tady v Praze pohybují kolem Karlova mostu a podobně, tak jim nařizoval zavádět takové velké automatické navigační systémy, radary, přístroje na měření pozice i komunikace mezi loděmi a tehdy k tomu byla velká vášnivá debata, abychom vybojovali zisk, aby bylo možné získat nějaké výjimky logické právě pro tato malá plavidla, kam by se v některých případech ten velký přístroj ani fyzicky nemohl vejít.

A nakonec tehdy k té dohodě došlo a povedlo se to. Jak pan předkladatel nebo pan ministr zastupující kolegu ministra dopravy, tak pan zpravodaj konstatovali, obsah toho dnešního návrhu, ten vůbec tu technickou záležitost, nějaký technický pilíř provozování lodí neřeší, opravdu celé se to týká implementace třech evropských směrnic. Ono to sice vypadá - malá implementace je ale velmi rozsáhlá. Na druhou stranu nezaznamenal jsem, nikdo z oboru se neozval, že by tam měly být nějaké výrazné problémy nebo rozpory nebo věci nedořešené, nevydiskutované. Je to tedy ono uznávání odborných kvalifikací, dále řešení norem způsobilosti a odpovídajících znalostí pro praktické zkoušky. A konečně ještě přechodná ustanovení pro osvědčení v třetích zemích, tedy pro tu plavbu mezinárodní. Typicky se to může týkat vůdců plavidel, kteří jsou třeba rekreačně v Chorvatsku na moři v rámci EU a podobně.

Takže tolik konstatování obecné k té celkové pozici. Co ale tady chci zmínit, co by mělo zaznít veřejně u projednání tohoto zákona, je jakýsi apel vůči kolegům z koalice a hlavně tedy Ministerstvu dopravy, je věc, která se... ono to často bývá v médiích, která se týká držitelů řidičských průkazů, když jim končí ty platnosti, ty řidičáky. A tady ta novela, tady ta změna zákona ovlivní právě i kapitány těch plavidel. Můžu říct, volně to popsat jako platnost řidičáků na loď. Takže tohle je věc, kterou je potřeba zmínit. Víte, že těch vůdců malého plavidla je víc a víc. Je to celkem oblíbená aktivita, ani nechci použít slovo kratochvíle a aktivita. A opravdu mezi těmi kapitány je to možná - a teď nemyslím to nijak ve zlém, ta typická povaha, kdy necháváme věci na poslední chvíli a pokud se tento zákon stihne projednat do začátku července, nebo někdy do té první půlky července, což asi je pravděpodobné, že to legislativním procesem projde, tak tady musím upozornit, že ti vůdci malých plavidel, že by mohly ty platnosti skončit.

A podle informací, které máme k dispozici z Ministerstva dopravy, se to může týkat až pozor 50 tisíc neplatných průkazů. Je jich opravdu až 50 tisíc. Týká se to kapitánů s průkazem s rokem vydání v roce 2014 a dříve. Protože ta situace je tady trošičku jiná, než u vozidel. Tam už je to zčásti možné vyřídit on-line na webovém portálu. Tak u těch oprávnění k řízení lodi to zatím tak není. A v tomto případě, jak jsem řekl, je to zhruba těch 50 tisíc průkazu, zatím tedy, ono se to třeba do budoucna také změní, ale zatím tedy je možné zažádat osobně, zajít jenom na pobočky Státní plavební správy. Je to větší množství různých starších druhů průkazů vydávaných v období těch předchozích let. Informace, které máme, pokud majitelé podají žádost včas, tedy do konce června, tak ten nový průkaz ještě dostanou zcela zdarma.

Děkuji, pane předsedající. Vážím si toho, že posloucháte pozorně mé vystoupení, které už bude u konce. Znovu tedy konstatuji, že naše pozice k té novele zákona není nijak negativní. Je to implementace evropských předpisů, poměrně rozsáhlá, ale vydiskutovaná a připravená. Riziko, na které upozorňujeme nebo varujeme - a není to vlastně věc legislativní, je to věc spíše komunikační ve směru od Ministerstva dopravy řekněme k odborné a k dopravní veřejnosti, tak je právě v tom smyslu, že na tu letní sezónu, která už prakticky pomalu začíná, hrozí konec platnosti až 50 tisíc průkazů způsobilosti k vedení plavidla. Není zatím možné provádět to digitálně. Třeba ze strany vládní koalice takový návrh jednou přijde, my ho určitě podpoříme jako opozice. Je tady potřeba, aby si lidé včas zašli osobně na pobočky Státní plavební správy. To jsme v dobrém slova smyslu chtěli připomenout a povědět.

Děkuji za pozornost.

