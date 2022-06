Komínek (KSČM): Exekuce

reklama

Exekutorům totiž nezáleží na lidském osudu, ale prioritně chtějí pro sebe co nejvíce peněz za „úspěšné“ získání kořisti. Z vlastní zkušenosti vím, jak jednoduché je do toho spadnout.

Stačí když se necháte blbě obelhat grázlem, který v tom umí chodit, a už před vámi (a i po vás) okradl a podvedl plno jiných lidí. A najednou exekutor klepe na dveře a na nic nečeká. Nařídí zabavení výplaty a zablokuje bankovní účet, takže ani povinně vyplácené minimum z výplaty nedostanete. A nemáte nic! Nemáte z čeho platit složenky, proud, plyn, SIPO… a vůbec nikoho to nezajímá. Můžete (musíte) jenom zaplatit, nebo se soudit. Jenže soudy se vlečou.

Také jsem to zažil. Trvalo to několik let, a nebýt přátel a partnerky, kteří mi pomohli, tak nevím, jak by to dopadlo. Teda vím! Byl bych dneska pod mostem.

Opravdu to nikoho nezajímá? U nás v Ústeckém kraji je 20 procent exekucí na počet obyvatel (na každého pátého člověka včetně dětí připadá nějaká exekuce). A co se s tím dělá? Vládu, poslance, senátory to nezajímá, protože exekutoři si svoje královské příjmy umí ohlídat. A bude hůř. Rostoucí ceny pošlou do exekucí víc a víc lidí, takže řádění soukromých exekutorů bude pokračovat.

Já jsem z toho už pár let venku, soudy jsem vyhrál a přežil jsem to. Ale kolik jiných lidí nemá přátele, nemá kamarády, nemá někoho, kdo jim pomůže. Mnohdy prostě nevíte, co dělat, na koho se obrátit, nemáte statisíce na právníka. A jste v problémech. Přitom by stačilo, kdyby se tento kšeft odebral ze spárů soukromých exekutorů a byla by to čistě kompetence státu/soudu.

Stejně o exekuci rozhoduje skoro vždy soud. Rozhodování by bylo rychlejší a zastavení a zrušení exekuce by netrvalo tak dlouho jako například v mém případě. Exekuce nesmí být zdrojem pohádkových zisků soukromých exekutorů ani různých šíbrů, kteří zneužívají slabších. Nesmí být nástrojem likvidace slušných a pracujících lidí!

Můžete se spolehnout, že to budu vždy prosazovat.

Jaroslav Komínek KSČM



