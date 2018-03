Konečná (KSČM): Zlatý padák pro ředitele Pošty? Za co?

Co pro mě ovšem překvapivé bylo, že si s sebou Elkán odnese „zlatý padák“ ve výši 8,5 mil. Kč. Stejně tak jeho příjem z titulu funkce generálního ředitele, který i s odměnami činil až 8 mil. Kč ročně. Nechápu to zejména v souvislosti, kdy průměrný plat doručovatelek a doručovatelů činí v průměru 19 tisíc korun hrubého. Když jsem si vyhledala stávající nabídku zaměstnání u České pošty, tak ani v jednom případě nepřesáhla avizovaná odměna 23 tis. Kč (opět hrubého!).

Výše odměn pro pošťačky a pošťáky není ovšem jediný problém, se kterým se Česká pošta potýká. Neustálé zdražování základních služeb pošty, přenechávání některých oblastí konkurenci nebo uzavírání poboček ve venkovských oblastech. Naprosto nepochopitelný je též fakt, že byla prodloužena smlouva s ČSOB místo toho, aby stát provozoval svůj bankovní ústav – na což lákala ČSSD voliče ve volebním programu 2013. Jak to dopadlo s tímto slibem asi nemusím rozvádět – asi jako s většinou zásadních slibů sociální demokracie. Velká škoda. Mohlo to být jedno ze zásadních navýšení příjmu České pošty a zaměstnanci by pak nemuseli pracovat za podprůměrné mzdy a občané platit vysoké poplatky za služby pošty. Nabízení produktů, které na poštu vůbec nepatří, pak jen dokresluje absenci jakékoliv smysluplné strategie rozvoje podniku. Za to všechno je samozřejmě spoluodpovědný generální ředitel, který měl od roku 2014 dost času tyto neduhy řešit. Mé sdělení je tedy jasné: 8,5 mil. Kč patří pošťačkám a pošťákům a ne řediteli!

Převzato z profilu.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyne - díky Vám, pro Vás, s Vámi

