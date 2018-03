Konzervativní strana: Průzkumy ztratí magickou moc

Podle tzv. australského systému volič kandidáty seřadí podle toho, jak je preferuje, a hlasy pro neúspěšné kandidáty nepropadnou, ale jsou přerozděleny podle toho, v jakém pořadí volič kandidáty seřadil. Žádný hlas tak nemusí propadnout a volič není nucen volit tzv. nejmenší zlo, ale může bez obav (z propadnutí hlasu) volit toho kandidáta, kterého skutečně považuje za nejlepšího.

Konzervativní strana připomíná, že již řadu let navrhuje použít stejný princip pro volby do Poslanecké sněmovny (viz odkazy dole), kdy by volič takto seřadil kandidující politické strany. Pravidelně tento návrh nabízíme pozornosti poslanců, senátorů i vedení parlamentních politických stran – naposledy jsme tak učinili po zatím posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, e-mailem 11. prosince 2017.

Zavedením tohoto způsobu volby by předvolební průzkumy ztratily svoji magickou moc sebenaplňujících se proroctví a v politické soutěži by začaly hrát o něco větší roli programy a o něco menší roli marketing. Takový posun je nepochybně více než žádoucí.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

Konzervativní strana KONS



autor: PV