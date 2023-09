Kopecký (SPD): "Parlament" EU - Tleskání zakázáno a poslední zhasne...

"Nevyhnutelným údělem EU je krach, jediné co je nejisté je výše škod." Margareth Thatcher. Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat, a bylo jim to málo. Poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo Kat.

V minulých dvou dnech jsme společně s kolegy s Trikolory navštívili na "spanilé jízdě" SPD nádherné město Štrasburk a v zdejší budově "Evropského parlamentu" jsme měli možnost sledovat i plenární zasedání po projevu soudružky kancléřky Uršuly von Lejeno o stavu Unie. U vstupu do budovy nás uvítaly vlajky členských států a na prvních dvou stožárech dvě žlutomodré vlajky.

V ůvodu jsme absolvovali krátkou úvodní přednášku našeho hostitele, pana doktora Ivana Davida, který nám v krátkosti představil "praktické" a reálné "fungování" a mechanismy této instituce, po níž jsme si nedělali již žádné iluze o prospěšnosti této instituce, které se v následující půlhodině snažila marně vyvrátit patnáct let zde působící soudružka ze Slovenska s projevem a nadšením svazáckého bafuňáře či severokorejské redaktorky TV zpráv.

Na námitky, že to, co vykládá, se zcela odlišuje od reálné praxe, na což ji upozornily dámy ze zemědělského intervenčního fondu ČR nebo kolega Dr.Ing Milan Urban předseda zastupitelského klubu SPD na pražské radnici i další kolega z Brna. Vždy se zasekla jako deska a dál hovořila ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívej... A tak následoval hromadný odchod lidí ze sálu.

Petr Kopecký SPD



Odtud jsme se přesunuli do kulatého centrálního jednacího sálu na galerii, kde zrovna probíhala rozprava ke zprávě soudružky Von Lejeno. Na jedné straně zde byli jásající poslanci, kteří soudružku a její projev adorovali a chválili za její blahodárnou činnost v oblasti Geen Dealu, zvládání migrace či inflace apod., a přáli jí co největší energii ve funkci. Na druhé straně však vystoupili i zástupci z Francie, z Národního shromáždění Rassemblement national a italské ligy severu, kteří na ní nenechali nit suchou a věcně argumentovali a ukazovali z praxe příklady její nekonpetentnosti a škodlivého jednání.

Připomněli, že již 580. den čekají na odpověď a zveřejnění komunikace soudružky Von Lejeno ohledně smlouvy o nákupu vakcín Pfizer. Soudružka kancléřka Palpatine však nereagovala ani na řiťolezectví ani na kritiku a seděla jako ledová Sithská královna či sfinga bez mrknutí oka, jako správná sociopatka.

Na projevy francouzského a italského poslance jsme přirozeně reagovali tleskáním, což vyvolalo šok nejen u místních pretoriánů, kteří nás marně opakovaně stylem četníků ze Saint-Tropez upozorňovali, že tleskání je zde zakázáno. No nicméně v poloprázdném sále když už šedesát lidí najednou zatleská, tak je to pořádně slyšet, a tak se marně snažili nás omezovat. Když jsme to absolvovali třikrát, tak jsme dobrovolně vyklidili hlediště, neboť jsme neviděli další efektivitu jednání.

Měli jsme se přesunout k společnému fotografování, bohužel i to selhalo, neboť jsme se do vymezeného prostoru ani nevešli, a dále jsme se odmítli fotit pod obrovskou vajkou IV. říše, což místní soudruhy vykolejilo z rovnováhy. Cestou jsme na chodbě zahlédli ve studiu při debatě jednoho fanaticky gestikulujícího a nejmenovaného lidoveckého europoslance, a vypadalo to, že brzy asi Zdechne.

Nakonec jsme se společně vyfotili s panem doktorem Davidem až venku uprostřed budovy. Pochopil jsem, že jedině psychiatr je schopen v tomto zdejším blázinci působit a být zde i odborně prospěšný.

Dále jsme následovali naši milou a okouzlující průvodkyni ze Zlína na procházku po tomto nádherném městě. I zde jsme však bohužel pocítili, jak se Francie mění. Zahalené islámské ženy s kupou dětí jsou zde standardem, a to jsme byli na samém východě Francie. Cestou jsme potkali i vojáky stoprocentně afrického původu, s útočnými puškami v rukou. Bezpečnostní kontrola u vstupu do katedrály Notre Dame byla už jen smutnou tečkou měnící se této části Evropy pod vedením služebníků temné strany Síly.

Děkuji organizátorům za možnost nahlédnout pod pokličku Papinova hrnce před výbuchem a milým a příjemným kolegům za perfektní společnost, nadstandardní zábavu a nová přátelství.

"Ti, kteří chápou systém, budou tak zainteresováni na vlastním zisku nebo závislí na prospěchu, který systém přináší, že z jejich řad nikdy opozice nevzejde. Velká masa lidí, neschopná to mentálně pochopit, bude však své břemeno nést bez reptání. Možná dokonce ani nebude tušit, že celý systém je nepřátelský jejich vlastním zájmům."

A. M. Rothschild, 1863

PS: Jen stěhování parlamentu mezi Bruselem a Štrasburkem stojí Evropany 1,5 miliardy Euro ročně. Stávající počet poslanců je 705, rezerva je 750... Zdroje jsou (vaše kapsy).

Článek byl převzat z Profilu Petr Kopecký

