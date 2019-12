Kordová Marvanová (STAN): Nelze prolomit ochranu soukromí, nelze tak do bytu vstoupit

Já jsem chtěla jen stručně faktickou poznámkou reagovat na některé dotazy a hlavně upřesnit nebo ujasnit, že návrh, který zde přednesl a předložil pan poslanec Nacher, tak vlastně vznikl na základě široké dohody hlavního města Prahy, za které jsem tedy jednala já, a Ministerstva pro místní rozvoj, protože obdobný návrh tady už byl. Padl v souvislosti s projednáváním zákona o místních poplatcích, ale byl legislativně a ústavně neschůdný, proto my jsme, protože tento návrh jako Praha podporujeme, tak jsme požádali o pomoc pana poslance Nachera a po nezbytných legislativních úpravách tento návrh byl skutečně zkontrolován a přepracován na základě stanoviska odborníka na ústavní a správní právo z Legislativní rady vlády a také s legislativou jak magistrátní, tak Ministerstva pro místní rozvoj. Tak vznikl ten upravený návrh, který pan poslanec Nacher předložil. Já mu za to děkuji, protože je to dlouhodobý problém a bohužel se ho nepodařilo vyřešit v souvislosti s novelizací zákona o místních poplatcích, proto ho řešíme nyní. Pokud se ho nepodaří vyřešit, nezbude Sněmovně samozřejmě případně vládě, než aby urychleně se tím opět zabývala.

JUDr. Hana Kordová Marvanová STAN



K těm dotazům, které tady padly, tak pokud jde o vymáhání dodržování těch povinností, tak nařízení rady, které by bylo vydáno, tak vlastně reguluje státní správu a dodržování povinností podle živnostenského zákona je v pravomoci kontrolovat, je v pravomoci živnostenských úřadů, což jsou jednotlivé živnostenské úřady třeba v Praze městských částí. Samozřejmě ty nástroje nejsou úplně dokonalé, ale to vyplývá z toho, že obecně pokud se děje podnikání v bytě a byt je uzavřený prostor, nelze prolomit tedy ochranu soukromí, tak nelze do toho bytu vstoupit. Nicméně kontrolu by prováděli standardně (Místopředseda Vojtěch Pikal: Čas, paní navrhovatelko.) živnostenské úřady. Poslední poznámku, já bych moc prosila, pokud byste to vyřešili teď v tomto zákoně, ušetříte si budoucí debatu problému, který (Místopředseda Vojtěch Pikal: Jste ještě přihlášena do rozpravy, takže ještě bude možnost vystoupit.) je opravdu masivní ve velkých městech. Děkuji.

