Kordová Marvanová (STAN): Vymáhání dluhu nesmí být pro dlužníka likvidační

Pražané, kteří se dostali do exekucí kvůli nesplaceným poplatkům, pokutám či nájmům vůči Magistrátu hl. m. Prahy, jeho městským organizacím či městským částem, mají v těchto dnech poslední možnost využít akce Milostivé léto II a zaplatit mnohem menší dluh. Ze strany dlužníků je o akci i tentokrát velký zájem, končí však už 30. listopadu 2022. Hlavní město při této příležitosti spustilo informační kampaň, k dispozici je stále také bezplatná linka 800 100 000. Anketa Kdo má větší „škraloup“ z dob minulého režimu? Babiš 7% Pavel 85% Nemají si navzájem co vyčítat 8% hlasovalo: 4523 lidí

„I kvůli malému dluhu se mohou lidé dostat do dluhové pasti. Z této situace jim může pomoci akce Milostivé léto II. Dluhy se mají platit, ale jejich vymáhání nesmí být pro dlužníka likvidační. Kvůli špatným zákonům a neetické praxi exekutorů se mnoho lidí dostalo do bezvýchodné situace. Doufám, že šanci Milostivé léto II. využije co nejvíce občanů a dosáhnou tak třeba na nový začátek v životě bez dluhů,“ říká radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová.

Díky Milostivému létu II, do kterého se opět připojila i Praha a další městské instituce, mají lidé, kteří se dostali do exekucí kvůli nesplaceným poplatkům, pokutám apod. příležitost zaplatit mnohem menší částku a vyvázat se z exekuce. Nyní se však blíží konec této akce, která trvá od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Dlužníci, kteří nestihnou zaslat do 15. listopadu 2022 doporučený dopis exekutorovi s žádostí o vyčíslení jistiny, tedy původní dlužné částky, a sdělení čísla účtu, na který mají peníze poslat, by se už raději měli s exekutorem domluvit na návštěvě v jeho kanceláři a požádat ho o vyčíslení aktuální dlužné jistiny přímo na místě. Zároveň by mu měli na podatelně předat dopis s informací, že využívají Milostivého léta, a nechat si vystavit potvrzení o jeho převzetí. Pokud následně dlužnou částku spolu s poplatkem 1815 Kč uhradí tak, aby byla připsána na účet exekutora do 30. listopadu 2022, Milostivé léto se na ně bude ještě vztahovat.

„Blíží se konec Milostivého léta II, které se již nebude opakovat. Vzhledem k tomu, že má exekutor 15 dní na vypracování odpovědi, doporučil bych nyní dlužníkům komunikovat s exekutorským úřadem už jen osobně, aby se stihl celý proces zúřadovat. A stejně jako u Milostivého léta 1 i tentokrát Praha tento projekt příkladně komunikuje, takže se nemůže nikdo vymluvit, že by o něm nevěděl,“ uvádí zastupitel hl. m. Prahy a poslanec Patrik Nacher.

Praha v souvislostí s akcí Milostivé léto II spustila rozsáhlou informační kampaň v dopravních prostředcích a na dalších místech metropole nebo v médiích. Pražané se mohou opět obrátit o pomoc i na bezplatnou linku 800 100 000. A osobním dopisem s nabídkou poradenství nedávno oslovila dlužníky na nájemném hlavnímu městu Praze také radní Hana Kordová Marvanová.

Podle Renaty Bořkovcové, koordinátorky dluhových poradců a help linky organizace Člověk v tísni, která v této věci spolupracuje s hlavním městem, je zájem od začátku akce veliký a například o službu help linky je dokonce vyšší než v první vlně. Během dvou měsíců Milostivého léta II tak organizace poradila přibližně stejnému množství lidí jako během celé minulé akce, kdy operátoři hovořili přibližně s 9 300 lidmi. Největší nápor organizace zaznamenala hned první den akce, kdy pracovníci odpovídali celkem 334 tazatelům. Nyní průměrně reagují na necelé dvě stovky zájemců o informace denně.

Akce Milostivé léto, která se opakuje téměř po roce, má směřovat k pomoci lidem dostat se z exekucí nejen vůči státu, ale i krajům a obcím, včetně hlavního města Prahy. Dlužníkům stačí zaplatit pouze jistinu dluhu a poplatek exekutorovi, který je nastaven na 1 815 Kč včetně DPH. Naopak už není nutné hradit veškeré sankce, úroky z prodlení, penále a další náklady. Ty budou v rámci Milostivého léta odpuštěny.

V případě Prahy a jeho organizací se dluh nejčastěji týká různých neuhrazených poplatků, nedoplatků za odvoz odpadu, pokut z jízd načerno nebo třeba dluhů vůči dodavateli energií či za nájem v obecním bytě. Jen v rámci Dopravního podniku hl. m. Prahy bylo při minulé akci Milostivé léto uzavřeno 13 846 případů. Největší zájem byl přitom v posledních 14 dnech akce. Exekuce byla tímto způsobem ukončena u 8 % lidí z těch, kteří dlužili pražskému dopravnímu podniku. Jedná se tak o výrazně vyšší úspěšnost než u jiných dopravních podniků v České republice.

