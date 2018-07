Koros (KSČM): Polokomunistická vláda? Asi chyba v počtech...

První bychom si měli říci kdo tvoří vládu. Je to předseda vlády, místopředsedové a ministři. Vládu tvoří koalice hnutí ANO a ČSSD. Komunistická strana Čech a Moravy pouze umožnila, aby vláda mohla vzniknout. Tím po dlouhé době konečně došlo k politické stabilizaci České republiky. ODS měla možnost jít do vlády a převzít zodpovědnost nad situací, která vznikla po volbách v minulém roce. Jak to tedy může být polokomunistická vláda, když ve vládě nění jediný komunistický politik? Předseda ODS - Petr Fiala avizoval několikrát, že vláda je polokomunistická. Člověk, který vystudoval politologii a má profesuru, by měl titul asi spíše vrátit, když dokáže tvrdit něco takového, kvůli politickým hlasům.

KSČM podporovala vládu za 7 levicových požadavků, kterou musela vláda zapsat do vládního programu. Byly to podmínky, které nebyly nijak revoluční a byly ústupkové, aby vůbec nějaká vláda vzniknout mohla. Máte někdo pocit, že někdo v Poslanecké sněmovně je nedemokraticky zvolen? Každá strana má podle ústavy právo, podílet se na řízení věcích veřejných. Nerespektujete vládu či komunisty, je to vaše věc a osobní rozhodnutí.... Ale respektuje, alespoň ústavu.

Jan Koros KSČM

Kandidát KSČM do zastupitelstva - Česká Lípa

