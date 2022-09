Koten (SPD): Co Nord Stream 2? Je vám jedno, že nemocnice nebudou mít plyn

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, já bych tady rád mluvil o zastropování cen energie, protože je to tady evergreen, který se stále vrací. Jako opozice jsme to tady navrhovali opravdu od jara, že je to nutné udělat. Ale nyní tedy dochází na naše slova. Ovšem vy jste to asi pochopili s paní předsedkyní Europarlamentu, s paní "Lejnovou", nebo jak se jmenuje, poněkud špatně jste to uchopili.

Protože jak jsem se dozvěděl, tak vy chcete zastropovat tu surovinu, tu, co je laciná nějakým způsobem. Tu, která ještě dříve, než se Nord Stream 1 zastavil, tak v podstatě jste ji mohli stropovat, jak jste chtěli. Protože teď když Nord Stream 1 stojí a žádný jiný plyn tam neproudí, tak jsem tedy zvědav, jak budete stropovat tuto surovinu z Ruské federace. Myslím si, že jste to tedy pochopili úplně špatně za vašeho předsednictví.

Co se týká Nord Stream 2, tak v podstatě dá se říct, že v případě certifikace Nord Stream 2 - což je pouze administrativní krok, protože Nord Stream 2 je natlakován - vy nejste tedy schopni se na evropské úrovni domluvit, aby se tedy před zimní sezónou doplnily zásobníky ke 100 % a v podstatě je vám to jedno. Je vám jedno, že nemocnice nebudou mít plyn. Připravujete se na krizové scénáře, že tedy ten plyn nebude, ale vy tedy ten plyn ani kupovat nechcete, protože Nord Stream 2 je natlakován a připraven k provozu.

Takže takové ty řeči, které tady vedete, co všechno děláte pro to, abychom byli nezávislí na této surovině, tak opravdu budeme nezávislí, ale budeme v době kamenné. Dokonce bych řekl, že jdete tady s tím s křížkem po funuse. Co se týká názvu vaší vlády, tak si myslím, že to už není Fialova drahota, ale že už je to teď vláda ne pětikoaliční, ale pětidemoliční. Děkuji za odpovědi.

