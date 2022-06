Koten (SPD): Evropská unie si z vás asi dělá blázny

reklama

Vážený pane premiére,

mám na vás spoustu otázek, nevím, jestli to stihneme v těch dvou minutách, ale doufám, že tedy i v té doplňující otázce. Vy jste tady jako reakci na jednu z mých minulých interpelací odpovídal, že jste v Evropské unii vyjednali, nebo že jste pomohli k tomu, aby jádro a plyn byly v tom ekologickém mixu. Nyní jak vidíme, tak Evropská unie si z vás asi dělá blázny, protože ve výborech do parlamentu do neprošlo. Chtějí tedy jak jádro, tak plyn vyřadit z toho ekologického balíčku, tak to jsem zvědav tedy, co budeme dělat.

To, že Němci zpackali svou dekarbonizaci, to vidíme, protože vypnuli spoustu tepelných elektráren, spoustu jaderných elektráren, a já vůbec nevidím důvod. Proč jim dodávat naší levnou energii tady z České republiky, a naši občané aby ten rozdíl museli platit, protože si to budou kupovat na té burze zpátky, naši spotřebitelé. To je problém Německa. Nějaká solidarita s Německem v energetickém zpackaném jejich dekarbonizaci, to rozhodně nehodlám platit.

Dále EU svazuje cenu plynu a elektřiny, protože si myslí, že to je jedno. No z mého pohledu to není jedno, protože nám to zdražuje elektřinu, našim spotřebitelům. Co se týká benzinu a nafty. Ta vaše 1,50, kde je? Já si toho nevšímám! Teď je zase cena nafty 48, 49 korun. Teď akcionáři ČEZu. Co se týká drobných akcionářů ČEZu, tak zhruba polovina z těch 30 % patří takovým velikánům jako je JP Morgan plus další hedgeové fondy se sídlem v daňových rájích. Ty vy tady hájíte? Vždyť máte 70 %. Tak zařiďte, ať nemají dividendy, anebo ať ty dividendy se zdaňují! Ať zůstávají v České republice pro občany České republiky.

