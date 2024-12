Koten (SPD): Když něco není úplně košer, dáte to jako pozměňovací návrh

Děkuji. Já jsem v minulé faktické ještě nestihl zareagovat na některé ty věci, které souvisí právě s tou spoluprací s tou cizí mocí. No, já bych řekl, že příští rok na podzim to bude přímo exemplární, kdo tady spolupracuje s cizí mocí a kdo ne, protože je to samozřejmě velmi dobře zneužitelné, ale tak, jak je to vágně napsáno, tak to může být použito tedy i proti vám. Takže být vámi bych se nad tím opravdu jako hodně zamyslel.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12825 lidí

Samozřejmě těmito přílepky a těmito pozměňovacími návrhy obcházíte ta mezirezortní připomínková jednání. On se to tady z toho stal takový zlozvyk, protože v případě, že chcete něco protlačit a není to úplně košer, tak se to dá jako pozměňovací návrh, který si později osvojí některý z gesčních výborů, který to potom pokryje. A je úplně jedno v podstatě, co tam dáte, protože vždycky ta většina v tom výboru, ta vládní většina to pokryje a ti opoziční poslanci si tam tak akorát můžou šoupat těma nohama po té diskusi.

Jinak co se týká ukončení konfliktu. Tak já věřím, Bolek Polívka v jedné legendární komedii Věry Chytilové také věřil a také měl pravdu. Takže nebudu to tady říkat, ten název. Já si myslím, že jsme to všichni viděli tolikrát, že si to samozřejmě pamatujeme.

Takže budu se těšit na ukončení tohoto konfliktu a zároveň se také budu těšit, že sem nepřijdou ty výpalnické skupiny tak, jak to bylo v těch devadesátých letech, a potom po konfliktu v Jugoslávii, protože už je zcela zřejmé, že ty albánské mafie, které zde jaksi obchodovaly s bílým masem, se zbraněmi a s drogami, no tak ty tady budou evidentně nahrazeny. (Předsedající: Čas, prosím.) Já se toho nechci dočkat.

Děkuju.

Radek Koten SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky