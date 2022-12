Koten (SPD): Skočila z budovy úřadu, protože zjistila, že jí dávky nepokryjí náklady na domácnost,

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ona většina věcí tady byla, tady byla skutečně řečena. Já bych tady s dovolením jenom ukázal na několik slabin, které mě nejvíce mrzí, že nebyly v návrhu tohoto zákona jaksi vyřešeny.

A myslím si, že úplně tím prvním, co mě zaskočilo, tak v důvodové zprávě v té oblasti, kde se píše finanční dopad na rozpočet České republiky, tak tam bylo uvedeno k mému překvapení, že to nebude mít zásadní vliv na rozpočet České republiky a že Ministerstvo vnitra si to vyřeší v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra. Bylo to takové alibistické, protože právě ty výdaje, které jsou na tu biometriku, tak samozřejmě to už tam je navýšeno na ten rok 2023, takže skutečně to jde z kapitoly Ministerstva vnitra. Nicméně ten dopad na rozpočet celé České republiky bude obrovský.

Já bych byl velmi rád, kdyby, kdyby tedy tady to nějakým způsobem vláda byla schopna vykomunikovat a byla tam schopna dát alespoň nějaké predikce na dopady na státní rozpočet České republiky, protože vzhledem k tomu, že tam už proběhla nějaká půjčka od Evropské rozvojové banky ve výši v přepočtu tedy na české koruny zhruba 10 miliard korun, tak už to mě zaráží, že to tam tedy není nějak uvedeno.

Dále, co mě tam, co mě tam tedy překvapilo, tak byla tam položka dopady na bezpečnost v České republice. A zase jako obvykle to tam bylo tedy zmíněno, jako že se předpokládá, že dopad na bezpečnost v České republice to také nebude mít vliv.

Když jsem tedy zástupcům Ministerstva vnitra oponoval, protože se objevují informace, že tedy v této komunitě se dějí trestné činy včetně vražd, drog a tak dále, tak mi bylo řečeno, že se to tedy děje převážně v té jejich komunitě a že procentuálně tedy i k ostatním obyvatelům v České republice to žádným zásadním způsobem nevybočuje. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Ještě bych se rád vrátil k té elektronické registraci. Samozřejmě chápu, že u těch lidí, kteří tady jsou, a ty údaje o nich nějakým způsobem byly posbírány, takže pro to prodloužení nebo pro tu prolongaci toho pobytu nějakým způsobem by se měli přeregistrovat. Je mi jasné, že ty úřady to nejsou schopny zvládnout najednou, protože to je opravdu velké množství. Na druhou stranu, když jsem se ptal, jestli je nějakým způsobem ošetřeno, aby tedy k těm registracím nemohlo docházet ze zahraničí, nebo zda by bylo možné identifikovat, odkud se ten žadatel, který potom tady tedy může pobírat tu podporu a ty sociální podpory a tak dále, může se tady nechávat léčit, tak mi bylo řečeno, že to vnitro nehodlá ověřovat. Takže z mého pohledu se skutečně může stát, že se budou ti žadatelé registrovat z jiného státu nebo doregistrovávat z jiného státu a potom budou mít půl roku možnost pobírat ty dávky, aniž by tedy byli v České republice. Takže z tohoto důvodu mi to připadá jako nedokončené, nedodělané a je tam zase prostor pro to, že tedy půl roku nebudeme vědět, jestli ten uživatel skutečně je v České republice, než bude vyzván, aby si šel nalepit do pasu nebo do nějakého jiného náhradního dokladu ten kolek nebo co to bude rozdáváno.

Takže z těchto několika důvodů celkem mi vyplývá, že v této podobě to nemůžeme podpořit, protože vzhledem k té energetické krizi a i k té další krizi, kdy tedy naši občané mají hodně hluboko do kapsy, bohužel spousta lidí už nevidí východisko z této situace, do které je dostává vláda Petra Fialy, a bohužel končí svůj život. Dobrovolně. Dobrovolně, nedobrovolně. Takže je tady spousta případů, kdy - z Úřadu práce tam bohužel vyskočila občanka České republiky, protože zjistila, že jí v podstatě ty dávky nepokryjí náklady na domácnost, je tady zastřelený před Úřadem vlády. A těch případů přibývá. Dneska stálo metro, protože někdo skočil pod metro. Takže já si myslím, že v této situaci by primárně měly být vyčísleny ty náklady a měli bychom se tedy starat o občany v České republice, což bohužel...

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane kolego, já vás přeruším a poprosím zase o uklidnění v sále. Rozumím tomu, že je pozdní podvečerní hodina, přesto prosím všechny kolegy, aby se ztišili a umožnili panu poslanci Kotenovi dokončit jeho vystoupení. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Radek Koten: Děkuji, už je to téměř tedy závěr. Takže v této podobě si myslím a v tomto režimu schvalování, jak to tady v podstatě bylo předloženo v té legislativní nouzi, tak to skutečně v této podobě nemůžeme podpořit.

Děkuji za pozornost.

Radek Koten SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koten na Primě vytočil stanaře. Šlo o „pobyt vojsk“ Koten (SPD): Očekával bych, že rozpočet bude více reflektovat energetickou bezpečnost Koten (SPD): Pavel ani Babiš není ta správná volba Koten (SPD): Musíme zvýšit efektivitu kontrol na hranicích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.