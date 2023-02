Koten (SPD): Vždyť tu inflaci přece způsobila vaše vláda!

reklama

Dámy a pánové,

já bych tady rád zareagoval na předřečníky, vaším prostřednictvím, protože my se tady bavíme stále o stavu legislativní nouze, ale to, čemu má tento stav sloužit, to je naprosto neuvěřitelné.

Padlo tady, že nebyla tato valorizace rozpočtována. No nebyla, nebyla v rozpočtu. A vláda to teď chce ušetřit. A na kom to chce ušetřit? Musíme si říci, že to chce ušetřit na těch nejzranitelnějších, kteří se nemohou bránit. To je tedy opravdu neskutečné.

Někteří tady říkali také, mí předřečníci ctění, aby se tady dodržovala politická kultura v Poslanecké sněmovně. Dobře, tak my tady máme politickou kulturu, že odereme důchodce o jejich valorizaci? Ale vždyť tu inflaci tady přece způsobila vaše vláda!

Vaše vláda tady vyváží peníze českých daňových poplatníků z České republiky a vy si to jenom přesouváte z kapitoly do kapitoly. A na důchodce už holt nezbylo. To je naprosto neuvěřitelné. Ta skupina lidí, která se nemůže vůbec bránit! To opravdu, to je neskutečné.

Děkuji.

