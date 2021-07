Kott (ANO): V lecčems se mýlíte, pane poslanče Holomčíku

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych ve stručnosti chtěl zareagovat na slova Radka Holomčíka. No ono je to všechno asi o trošku složitější, než nám tady vykládal. My jsme se k něčemu zavázali a musíme to samozřejmě v rámci Evropské unie plnit. To, že zde pěstujeme energetické plodiny, to je pravda. Dovolím si tvrdit, že patnáct, možná dvacet roků se výměra energetických plodin nebo plodin s využitím na energetické účely určitě nikterak radikálně nemění, kolísá v jednotlivých letech. Ti zemědělci, kteří sejí pšenici, žito, kukuřici na bioethanol, kteří sejí řepku na MEŘO, tak určitě to nesejí proto, že od samého začátku vědí, jak ty plodiny budou využity, protože využití těch plodin je dáno určitě finančním ohodnocením potravinářské kvality a nebo kvality pro výrobu MEŘO nebo bioethanolu. Takže to je první záležitost.

A druhá záležitost, jak dosáhnout těch cílů v rámci závazku. Tak samozřejmě že zde byly zkoušky pěstování nebo využití mořských řas, což samozřejmě v naší oblasti je vysoce nerentabilní a pokud do toho nebudeme vkládat významné finanční prostředky, tak to fungovat nebude. A ta výtka na to, že se to dá dělat i z odpadních surovin, ano, to se určitě dá, ale ve chvíli, kdy tady budeme chtít zpracovávat odpad, tuky, z celé Evropy, protože jinak ta zařízení neuživíme. Takže to nevím, jestli tohle je ta cesta, kterou jsme se chtěli dát. Děkuji za pozornost.

Ing. Josef Kott ANO 2011



