Koudelka: Vedení sociální demokracie popřelo listopad 1989

Nyní se vedení strany lísá k těm, kteří zneužívání moci podporují, a připojuje se k honu na lidi za jejich názory.

Podpora zneužívání moci

Předsednictvo sociální demokracie 21. 6. 2019 uvedlo, že nesmí být odvolán nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Vedení sociální demokracie tak pro své mocenské zájmy pokrylo zneužívání moci vedením státního zastupitelství.

Každý nositel státní moci v demokratickém právním státě je odpovědný za její výkon. Je-li moc zneužívána, má být odvolán. Neděje-li se tak, je nefunkční demokratický právní stát. Lidé tedy budou nadále ohroženi tím, že:

- bude docházet k manipulacím s trestním řízením - například s příslušností soudů pro povolování odposlechů, domovních prohlídek a vazeb ze strany vrchních státních zastupitelství,

- bude docházet k přehazování trestních kauz nepříslušným státním zastupitelstvím z nízkých a nečestných důvodů (kariérismus),

- bude docházet k nezákonným odposlechům hovorů obviněných s obhájci, k šíření těchto odposlechů vrchním státním zastupitelstvím a k protiprávní kontrole písemných materiálů obhajoby předávané vazebně stíhaným,

- budou nezákonné prostorové odposlechy neveřejných prostor bez povolení soudu,

- budou porušovány maximální zákonné lhůty vazby ve věcech vrchních státních zastupitelství,

- budou zbaveni osobní svobody naši občané s pitomým odůvodněním, že je státní zástupce chce vydat do Íránu, kam nelze našeho občana bez jeho souhlasu vydat, a vůči státnímu zastupitelství za tento zločin nebude vyvozena odpovědnost,

- budou v trestním řízení proti neoprávněně obviněným užívány nepravdivé znalecké osoby,

- stát bude platit náhrady škody za protiprávní činy státního zastupitelství, aniž by byly postiženy osoby páchající protiprávnost,

- bude docházet k cinknutým trestním stíháním včetně toho, že vrchní stání zastupitelství bude lhát Ústavnímu soudu, jakože manželka vazebně stíhaného žije v zahraničí, když za ním pravidelně dochází do vazby, leda by Vrchní státní zastupitelství v Olomouci na Moravě považovalo život v Praze v Čechách za zahraničí,

- bude nadále zjišťováno, zda je vazebně stíhaný otcem dítěte své manželky, což nesouvisí s trestním stíháním a hrubě to narušuje právo na soukromí a rodinný život a hodnotím to jako svinstvo s cílem využít to jako psychický útok na obviněného.

Likvidace názorové různosti

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček podpořil kampaň proti Michalu Semínovi, který kandiduje do Rady České tiskové kanceláře. Jsem zastánce názorové plurality politických stran i názorové různosti v radách státem zřízených médií. Jan Hamáček se připojil k útokům vůči Michalu Semínovi, aniž by uvedl, co M. Semín udělal či řekl špatně. Proti Michalu Semínovi řvalo pražské Václavské náměstí a většina nevěděla, o koho jde. Vzpomněl jsem si na organizaci akcí údajné podpory lidu pro tresty smrti nad Horákovou či Slánským.

Ne mým jménem

Jsou okamžiky, kdy je dobré projevit nesouhlas a říci: Ne mým jménem! Nechci být člen strany podporující zneužívání moci, ani strany bránící názorové pluralitě. Proto končím po 25 letech, čtvrtstoletí života, členství v sociální demokracii.

Převzato z profilu.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. BPP



