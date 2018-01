Kováčik (KSČM): Jaký bude rok 2018?

Splní-li naše očekávání anebo převáží zklamání. Prezidentské, senátní i volby do obecních zastupitelstev nám dávají šanci rozhodnout ve prospěch nás všech. Nejen však troje volby, ale i hlasování v Parlamentu o důvěře vládě je na pořadu dne. Lidé v parlamentních volbách rozhodli o tom, komu dali svoji důvěru. Jak se s tímto stavem vyrovnáme, je jen a jen na nás. Poslanci jsou zástupci občanů a jejich vůli mají prosazovat. Na to bychom neměli nikdy zapomínat. Máme před sebou spoustu práce, kterou nelze odkládat. Lidé mají velmi jednoduchá měřítka úspěšnosti práce politických reprezentací. Je to především úroveň jejich života a vše s tím spojené. Proto je bezpodmínečně nutné prosazovat co nejvíce z volebního programu KSČM. Pokud se nám bude toto dařit, získáme navýšení důvěry občanů a to i v rámci nadcházejících voleb. Je to běh na dlouhou trať. Napravování činů předchozích dá hodně práce. Neslibujme věci megalomanské. Život nám otravuje spousta nekompetentních rozhodnutí, příkazů a zákazů. Lidé velmi dobře znají, co je nutné urychleně řešit. Běžme mezi ně a ptejme se jich na to. Pokud jsou požadavky občanů reálné, je třeba urychleně najít jejich řešení. Rok 2018 nám dává pro naši práci široké možnosti. Jestliže budeme mluvit srozumitelně, lidé nám uvěří. Nejednotnost a vzájemné ataky jednotlivých politiků si neberme za vzor. Na počátku roku máme spoustu nových předsevzetí. Ta pracovní závisí na spolupráci širokého okolí. Proto hledejme takové partnery, kteří dovedou vzít za práci a ne pouze slibovat a stavět vzdušné zámky. Život bude takový, jakým si jej uděláme, a já věřím, že lepší, než v letech minulých.

Ing. Pavel Kováčik KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV