Kováčik (KSČM): Rád bych vyzval k rychlé rozumné dohodě

Paní a pánové, co se týká projednávaného bodu kurzarbeit. I tady v této rozpravě jsme byli svědky toho, že se obě strany "sporu" spíše zakopávají v pozicích. A já bych chtě v tuto chvíli vyzvat, aby jak ta strana, která tvrdí, že jejich návrh je nejlepší, tak ta druhá strana, která právem oponuje, že jejich návrh má také právo na život, aby se dokázaly včas dohodnout. Aby to nedopadlo tak, že přijde kurzarbeit až v době, kdy nebude zapotřebí, nebo kdy už ti lidé, kterým měl pomoc, už budou natolik na tom špatně, že ani kdyby byl kurzarbeit ze samého zlata, tak je z toho bahna nevytáhne.

Takže já bych rád vyzval k rychlé rozumné dohodě. Každý musí ustoupit, každý musí hledat kompromis a přimlouvám se za to, aby i jednotliví členové tripartity hledali spíše shodu, než neshodu. Aby to potom neskončilo na nějakém odporu jednoho jediného článku toho řetězce. Jestli to má fungovat doopravdy ve prospěch lidí, tak toto je pravdě proces, který by k tomu mohl přispět.

K té druhé věci My jsme se před nedávnem dohodli, že se od začátku března budeme vracet do plného formátu jednání Poslanecké sněmovny. Já bych se přimluvil za to, že bychom ještě nějakou dobu mohli být, alespoň po tu dobu, kdy doopravdy ta čísla houstnou, že bychom doopravdy mohli být v tom polovičním formátu. V žádném případě bych nesouhlasil s tím, abychom bez patřičných zákonných podkladů, tedy beze změny jednacího řádu, jednali v plénu Poslanecké sněmovny na dálku nebo nějakým jiným způsobem.

Protože to, o čem tady mluvil pan kolega Benda a někteří další, že ty věci jsou na diskutování přímo tady, to si myslím, že i v polovičním formátu to svoje velké otazníky. Ale pokud tedy měli něco ještě tedy modifikovat, tak ten návrat do plného profilu snad nějakou dobu odložit. Pokud bychom měli jednat elektronicky, nebo na dálku, nebo distančně, nebo jakkoliv jinak, tak k tomu by byla změna jednacího řádu nutná. Ale tu bychom ale tady měli projednat předtím.

Chci v této souvislosti poděkovat těm, kteří nám tady umožňují za těch nelehkých, ztížených, podmínek, abychom mohli důstojně projednávat naše věci. To jsou zaměstnanci - to je lékařská služba, to je ostraha a všichni, kdo tedy zajišťují provoz Poslanecké sněmovny. Připojuji se tedy k tomu, co tady bylo řečeno, že Poslanecká sněmovna, její vedení a její kancelář, svoji práci zvládá. Já jí za to děkuji.

