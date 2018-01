Kovářová (STAN): Kancléř bez prověrky? Pokračování paktu Babiš-Zeman

Babišova vláda zaujala k našemu návrhu, který by jednou provždy vyřešil otázku bezpečnostní prověrky kancléře prezidenta republiky (a také některé další problémy), negativní stanovisko. Nemůžu říct, že je to překvapení, ale to pokrytectví mě zaráží: byl to pan Babiš, který před časem velmi expresivně hovořil o tom, že současný kancléř spolu s poradcem Nejedlým zneužívají své blízkosti k prezidentovi k nejrůznějším kšeftům. Teď, když měl možnost podpořit návrh, který podobné kejkle do budoucna výrazně ztíží, nedělá nic. A naopak hlasitě deklaruje podporu prezidentu Zemanovi, který počínání pánů Mynáře a Nejedlého trpí. Svět se zbláznil...

Ing. Věra Kovářová STAN



poslankyně

Psali jsme: Podmínka nejvyšší prověrky pro kancléře by byla nesystémová, soudí vláda Zákeřný útok na Zemanovy voliče má pokračování. Někdo zfalšoval dopis kancléře Mynáře. Ten podal trestní oznámení Mynář se konečně vysvlékl do naha, píše deník STAN navrhuje, aby hradní kancléř musel mít bezpečnostní prověrku

autor: PV