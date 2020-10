Kovářová (STAN): Navrhujeme 6000 pro samoživitelky

reklama

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vám představila náš pozměňovací návrh, který se snaží řešit tíživou situaci samoživitelů a samoživitelek. Právě na rodiče, kteří jsou bez svých partnerů a starají se o nezaopatřené děti, dopadla koronavirová krize samozřejmě nejvýraznějším způsobem. Mnoho z nich přišlo o práci a samozřejmě jejich finanční situace se stala ještě tíživější nebo řada z nich se i zadlužila. Podobně tomu tak je i u mladých rodin s dětmi.

Podle některých průzkumů přišlo už na jaře 20 % těchto lidí o práci, myslím tedy samoživitelů a samoživitelek v důsledku krize, třetině z nich klesl příjem pod 10 tis. korun a podle tohoto průzkumu se polovina z nich zadlužila. To bylo na jaře a situace se opakuje. Čili napoprvé se to ještě dalo možná zvládnout, v současné době už opravdu nemají kam sáhnout. Samozřejmě také uzavření škol, kdy museli zůstat s dětmi doma, to zvyšuje náklady a v důsledku toho samozřejmě tím, že zůstávali doma, mohli přijít i o práci. Naším pozměňovacím návrhem chceme zabránit zmírnění jejich finančních potíží a toho, aby se dostávali do dluhových pastí.

Vláda chystá odměnu pro důchodce za problémy spojené s epidemickou krizí, ale na podporu rodičů samoživitelů a mladých rodin nemyslela. A přitom právě na ně by vláda měla myslet v první řadě, protože jak data ukazují, právě tyto skupiny se dostaly během krize do potíží, které ohrožují jejich jistoty. Samoživitele bychom měli podpořit již v době krize, abychom předešli těmto zdrcujícím následkům.

Jednorázová podpora by mohla částečně samoživitelům a samoživitelkám pomoci, ale není to samozřejmě řešení, ale je to jakýsi signál, že jsme na ně nezapomněli. Myslím, že skupina důchodců, kterou vláda upřednostňuje, je jakousi odměnou. Samozřejmě nezpochybňujeme to, že řada důchodců je ve velmi tíživé situaci. Jen poznamenávám, že to se dalo řešit určitým způsobem důchodovou reformou, na kterou vláda zatím nenašla odvahu, a také tím, že jim bude zajištěna zdravotní péče a budou dostupné sociální služby.

Co je podstatou našeho návrhu? Náš návrh navrhuje, aby samoživitelka či samoživitel pečující o nezaopatřené dítě, dostal příspěvek ve výši 6 000 Kč jednorázově a to samé rodič, který pobírá rodičovský příspěvek. Dopad na státní rozpočet by činil 3 miliardy korun. Věřím, že takovýto pozměňovací návrh dojde sluchu u kolegů a kolegyň, a to z toho důvodu, že právě situace, která nastává a zřejmě bude ještě kulminovat a dopady budou složitější, dopadne právě na samoživitele a samoživitelky a také na rodiny s malými dětmi. Děkuji.

