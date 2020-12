Kovářová (STAN): Pane premiére, mám pro Vás dvě hádanky

reklama

Vážený pane premiére.

Při posledních interpelacích po hodině a půl čekání, kdy jsem si odskočila na toaletu přepudrovat nos, tak už jste mě postrádal. Takže já vám to dnes vynahradím a zopakuji tu samou interpelaci. A mám pro vás hned dvě hádanky.

První hádanka zní: Kdo ve Sněmovně neustále hřímal, že superhrubá mzda je mega, mega podvod na voliče. A druhá hádanka zní: Víte, kdo v prosinci loňského roku v pořadu Václava Moravce řekl tato slova? "Víte, kolik by to stálo peněz, kdyby se zrušila superhrubá mzda na příští rok? 80 mld, takže deficit by byl 120 mld, ratingy pryč, Česká republika jde do kopru." A dotyčný pak pokračoval. "Toto je demagogie. Zničilo by to celé naše hospodářství. Zničilo by to celou ekonomiku a naše ratingy. My máme v programovém prohlášení vlády, že snížíme superhrubou mzdu na 19 %, ne na 15. Říkám, musíme plnit programové prohlášení vlády, takže tuhle demagogii si nechte. Vy chcete zničit veškeré rozpočty, chcete ohrozit důchodce." Myslím, že není nutno pokračovat.

A hned odpovím na tyto dvě hádanky. Ano, pane premiére, byl jste to vy. A proč jste s tímto návrhem, který se vám za 80 mld. zdál ještě vloni pro státní rozpočet naprosto zničující a demagogický, přišel nyní, na konci volebního období za takovéto špatné hospodářské situace, a to ještě v podobě poslaneckého návrhu? A navíc jste si to ani nepřišel obhájit v druhém, ani v třetím čtení. Bál jste se? No tak to je tedy ostudné. Takže se vás ptám: Proč tyto veletoče? Prosíme vás o vysvětlení.

Děkuji.

