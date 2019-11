Kovářová (STAN): Prezident má nějaké povinnosti

Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já jsem vás interpelovala ve věci toho, že pan prezident Zeman zřejmě nemá problémy s pochopením, jakou roli má nejen při jmenování ministrů, ale také ústavních soudců. Ve své interpelaci uvádím, že ústavní soudce Jan Musil rezignoval ze zdravotních důvodů na konci ledna letošního roku. Už je to tedy pár měsíců, skoro téměř rok, a na Ústavním soudu je stále prázdná jedna židle. Pan prezident na první pokus navrhl na volné místo ústavního právníka Aleše Gerlocha, kterého však Senát odmítl. To se stalo už v březnu a stále nic. Na další prezidentův návrh či jméno čekáme marně. Domnívám se ve své interpelaci, že se jedná o zbytečné oslabení Ústavního soudu, které zpomaluje chod této instituce, a na jehož rozhodnutí musejí například i občané čekat déle. Dotazovala jsem se vás, jak se díváte na situaci, kdy trvá už takto dlouhou dobu jmenování jednoho ústavního soudce. A dále jsem se ptala, zda vy jako premiér České republiky byste neměl panu prezidentovi připomenout, že má nějaké povinnosti, které plynou z Ústavy a které by neměl zbytečně protahovat a opomíjet. Vy jste mě ve své odpovědi upozornil na to, jaké jsou povinnosti poslance v souvislosti s interpelacemi na vládu a na pana premiéra s tím, že máme jak ministry, tak vás interpelovat ve věcech vašich působností. Dále jste odpověděl, že "s ohledem na tuto skutečnost, že personální obsazení Ústavního soudu do působnosti vlády nepatří, nemohu vám v této záležitosti poskytnout žádné relevantní informace". Tolik citace z vaší odpovědi.

Já v podstatě musím říci, že, pane premiére, v tomto máte pravdu. Jednací řád toto konstatuje. Na druhou stranu si myslím, že jako premiér byste měl mít zájem i vzhledem k tomu, jak je Ústavní soud přetížen - a to že chybí jeden ústavní soudce z patnácti, je docela velká mezera. Není to jeden ze sta, ale jeden z patnácti. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud je přetížen a bylo by dobré, aby místo ústavního soudce bylo doplněno a také vzhledem k tomu, že máte velmi dobré vztahy s panem prezidentem a myslím si, že neformálním způsobem byste toto téma mohl otevřít a požádat ho o to, zda by nezvážil další návrh na jmenování ústavním soudcem.

Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



