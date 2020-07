Kovářová (STAN): Připomíná mi to heslo nechci slevu zadarmo

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych i já za klub Starostů a nezávislých řekla stanovisko k tomuto návrhu.

Musím říci, že rozhodně vítáme to, že dojde ke zrušení daně z nabytí nemovitosti. Vítáme to, i když opět je tam taková trochu pachuť, a to z toho důvodu, že k tomuto zrušení mohlo dojít už dříve. Opoziční strany napříč opozičním spektrem navrhovaly několikrát právě zrušení daně z nabytí nemovitosti. Tehdy a dnes paní ministryně na dotaz, proč nepodporuje tyto návrhy, odpovídala, že se musí chovat rozpočtově odpovědně. A já se tedy ptám, jestliže nyní přichází s návrhem - a z toho mi to tedy vyplývá - na zrušení daně z nabytí nemovitosti, tak tedy se začala chovat rozpočtově neodpovědně? Toliko na okraj.

Také se dost často používají argumenty, že tento návrh zlevní bydlení. Ano, částečně. Na druhou stranu roste-li poptávka po bydlení po bytech, po domech, po pozemcích, tak samozřejmě rostou také ceny. A řešením - několikrát to tady zaznělo a my to říkáme od počátku - je podpora nájemního bydlení. Tím rozšíříte nabídku a můžete poptávku uspokojit. Ale samozřejmě v tomto případě je potřeba, aby stát spolupracoval s obcemi a městy.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti mi však připomíná slevu a pod heslem - nechci slevu zadarmo. Na jedné straně zrušíte daň, na druhé straně zrušíte odpisy úroků z úvěrů. A to v době, kdy rodiny dost často mají hypotéku, mají děti, ty odpočty jsou poměrně vysoké, úroky jsou vysoké a rozhodně v těch prvních několika letech nebo deseti, patnácti letech by jim to rozhodně pomohlo k tomu, aby dokázaly hypotéky splácet.

Dovolte, abych reagovala na kolegu Dolínka. Kolega Dolínek, prostřednictvím pana předsedajícího, zde jaksi opovržlivě říkal, že odpočty úroků z úvěru se pomáhá střední třídě. A já se ptám - no a proč ne? Právě střední třída si pořizuje vlastní bydlení, stará se o děti, má vysokou daňovou zátěž atd. atd. Tak proč střední třídě nepomoci? Těm slabším naopak může pomoci stát a může pomoci to, že bude dostupné nájemní bydlení, ale samozřejmě za pomoci státu.

Nyní stojíme při hlasování trochu na scestí. Zásadním způsobem nesouhlasíme s tím, že budou zrušeny odpisy úroků z úvěrů. Na druhou stranu zásadně souhlasíme se zrušením daně z nabytí nemovitosti. Proto tedy říkám, že tento návrh podpoříme, ovšem s tím, že zásadně nesouhlasíme právě s tím zrušením odpisů úroků z úvěrů. A budeme pevně věřit, že Senát takovýto pozměňovací návrh, který tady dnes leží, leží jich tady několik, který ponechá právě ty odpisy, schválí a vrátí nám to do Sněmovny. A budu pevně doufat, že některé koaliční strany si rozmyslí to, zda by nepodpořily právě takovýto pozměňovací návrh.

Děkuji.

