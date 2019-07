Kovářová (STAN): Vy ty daně zvyšujete proto, že potřebujete peníze do státního rozpočtu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda reagovala na to, o čem se zde bavíme více než hodinu. Bavíme se o tom, že cigarety, alkohol a hazard jsou věci škodlivé. A bavíme se také o tom, ústy paní ministryně a pana ministra, že toto opatření - zvyšování spotřebních daní - ochrání zdraví našeho lidu. Tomu bych věřila, kdybyste zvedli spotřební daně na pivo a na víno. Pak bych vám skutečně uvěřila, že vám jde o blaho a zdraví našeho lidu. Tohle nemůžete zvednout, protože jste součástí populistické vlády - a co by tomu řekli voliči? Jednoduché by také bylo, abychom si řekli: alkohol, cigarety, hazard jsou věci škodlivé - to všichni víme - ale ty daně zvyšujeme proto, že potřebujeme peníze do státního rozpočtu. A bylo by vystaráno. Ale my tady pořád hovoříme o tom, že alkohol a cigarety jsou škodlivé. Ale bavme se třeba o tom, proč se zvyšují poplatky - správní poplatky - za katastr. A zvyšují se o sto procent. Znamená to tedy, že se služba zlepší o sto procent? Bavme se o tom, že zvýšení spotřební daně zemního plynu postihne nejenom bytová družstva a občany, ale také dětské domovy a domy pro seniory. A to jsou témata, která jsou důležitá. A na to bych si také přála, zda by paní ministryně mohla reagovat. Děkuji.

