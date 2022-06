Kovářová (STAN): Změnou zákona vytvoříme vládě a ERÚ dostatečné pravomoci

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři,

dnes projednáváme velmi narychlo novelu energetického zákona. A když něco projednáváme takto narychlo, znamená to, že buď nastala výjimečně napjatá situace, která vyžaduje neodkladné řešení i v legislativní rovině, nebo že vláda cosi zanedbala a je třeba to následně ve Sněmovně zachraňovat. Tady jsme svědky speciální kombinace. Vláda opravdu a fatálně nedocenila řadu rizik. Ale ne tato vláda. (Smích v levé části jednacího sálu.) Stalo se to již před lety a měsíci. Hloubku těch selhání ale ukázal až poslední podzim a zima. A nyní proto musíme spěchat.

Když se podíváme na vývoj těch událostí, tak loňský začátek energetické krize nás zastihl nepřipravené. Následovalo dramatické období krachů a odchodů energetických firem z trhu. To se stalo v posledním čtvrtletí loňského roku. Energetickou krizi pak prohloubil vojenský útok Ruské federace proti Ukrajině a následná válka. Celý ten sled událostí ukázal, že minimálně poslední dvě české vlády neudělaly v oblasti energetické bezpečnosti dobrou práci a nepřipravily naši zemi na možné problémy.

Je potřeba si říkat pravdu. Pravda zní, že nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu, pan ministr Síkela a celá vláda napravují chyby. Kéž by to ale bylo tak jednoduché, že jedním hlasováním bychom mohli energetický problém odškrtnout. Dnešní neutěšená cenová situace v oblasti energií vychází ze dvou pramenů. Tím prvním je celková krize v energetice. To je něco, co je objektivní a s čím samotná Česká republika nemohla příliš co udělat. Tím druhým pramenem jsou ale minulé chyby. Předchozí vlády nereagovaly na postupný vývoj v energetické oblasti, neudělaly vše potřebné pro naši energetickou bezpečnost, a to, co uděláno již bylo, to zavrhli. Je čestné si přiznat, že část tohoto drastického zvýšení cen jde na vrub celosvětového energetického vývoje a že část peněz navíc platí kvůli tomu, že minulé vlády udělaly řadu chyb.

Tolik k zasazení dnes projednávané novely do obecnějších souvislostí.

Oč jde dnes ve faktické a legislativní rovině? Změnou zákona vytvoříme vládě a Energetickému regulačnímu úřadu dostatečné pravomoci k tomu, aby bylo možné vynutit doplňování zásobníků s plynem na úroveň zajišťující základní míru energetické bezpečnosti země. Jde o věc, kterou jsme asi měli mít opravdu dávno, zvláště když se podíváme na to, jak absurdně nízkou zásobu plynu jsme měli na našem území před posledním podzimem a zimou. (V sále je silný hluk.)

Druhou věc, kterou napravujeme, je mechanismus spojený s dodavatelem poslední instance a některé technické detaily kolem tohoto institutu. Tady platí, že podzimní a zimní energetická krize nás v některých věcech poučila a že tento zákon je výsledkem těchto zkušeností. Je to cesta, jak lépe a systematičtěji ochránit spotřebitele a jak alespoň částečně regulovat případné...

Děkuji. Je to cesta, jak lépe a systematičtěji ochránit spotřebitele a jak alespoň částečně regulovat případné cenové skoky, jakým byli vystaveni lidé po podzimní vlně krachů energetických firem.

Důvody toho, proč musíme spěchat s tímto zákonem, jsou jednoduché. Za prvé potřebujeme nutně, aby jeho účinnost nastala co nejdříve, aby bylo možné na jeho základě vyžadovat dostatečné předzásobování plynem a dostatečnou přípravu na topnou sezonu a příští zimu; a podobně potřebný alespoň určitý čas k zavedení změn v systému dodavatelů poslední instance, aby před další topnou sezonou byl inovován. Ona je topná sezona v kalendáři ještě daleko, ale z hlediska energetiky a nutných kroků je za rohem.

Jsem proto ráda, že zaznamenávám, že Sněmovna podpoří, a nejenom koaliční poslanci, ale i opoziční, návrh tohoto zákona.

Jen bych reagovala na pana místopředsedu Havlíčka prostřednictvím pana předsedajícího a částečně mu odpověděla na jeho dotazy, že tato novela je jedním z kroků, které Ministerstvo průmyslu a obchodu, pan ministr Síkela, pan ministr financí a celá vláda chystají. A tyto kroky budou následovat. Musí být promyšlené, a proto budou přicházet postupně. Byl zde zmiňován úsporný tarif a připravují se i investiční kompenzace pro firmy.

Děkuji.

