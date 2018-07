Kozák (ODS): Malé, ale šikovné – příklad školky

S manželkou jsme se rozhodli dát přihlášku naší dcery do tří ze čtyř říčanských školek. A když jsem tak stál v jedné ze tří front, napadlo mě, proč by nemohl být systém více centralizovaný? Potřebná data by šla posbírat online formou čestného prohlášení, musíme si přece důvěřovat. A originál žádosti by pak zájemce doručil až do té školky, kam se jeho dítě dostalo. I zaměstnancům školek by méně lejster pomohlo. Je to takové malé, ale věřím, že šikovné zlepšení ve prospěch občanů Říčan.

Napadají Vás další malá, ale šikovná zlepšení? Pošlete nám je prosím na mail info@ods-ricany.cz a my je zkusíme prosadit.

Jiří Kozák

Kandidát na senátora pro Benešov, Prahu-východ a západ

