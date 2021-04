Král (NÁR.SOC.): Má UEFA komunistického prokurátora Urválka?

reklama

Pro Ondřeje Kúdelu za údajnou rasistickou urážku Glena Kamary stop na 10 zápasů, pro Kamaru stop na 3 zápasy (za kopání do ležícího Jana Kuchty po odpískání nebo za atakování Kúdely po zašeptání do ucha?) a pouze stop na 4 zápasy pro Kemala Roofa za hrůzný zákrok na brankáře Ondřeje Koláře s proražením lebeční kosti.

Jako právníka mě silně znepokojuje především trest pro Kúdelu, a to nejen svou výší, ale především tím, že je rozporu s principem presumpce neviny, anebo, jinak vyjádřeno, principem „in dubio pro reo“ (v pochybnostech pro obviněného). Údajná rasistická urážka nebyla Kúdelovi prokázána, neboť jde o tvrzení proti tvrzení. V tomto smyslu je verdikt komise UEFA skutečně založen na přístupu, typickém pro známého komunistického prokurátora z 50. let, či také pověstného španělského inkvizitora Torquemady. Prostě obviněný je předem odsouzen. Mnohem spíše tu platí výrok Franze Kafky o tom, že věci mají tendenci zvracet se ve svůj protiklad. Také jako občanu a člověku mě vadí celková neadekvátnost a nespravedlnost udělených trestů. Kde jsou tresty pro rozhodčí, kteří připustili brutální zákroky hráčů Rangers a kteří tak mají hlavní vinu na tom, co se následně odehrálo? Kde je trest pro skotský klub, který nevydal kamerový záznam z pěstního napadení Kúdely Kamarou v chodbě stadionu, ačkoli napadení bylo uvedeno v zápise delegáta UEFA po zápase, a nepustil hráče Slavie přes půl hodiny po zápase do šaten?

Anketa Souhlasíte s trestem stop na 10 zápasů pro fotbalistu Slavie Kúdelu za údajný rasismus? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12348 lidí

Nemohu se ubránit dojmu, že tento přístup UEFA je pouze dílčí součástí a dokladem probíhajícího celkového úpadku a degenerace naší západní civilizace, v níž se v současné době masově šíří a mutují nejen koronavirus, ale také další viry. Jde např. o genderový vir MeToo, rasistický vir Black lives matter, nebo devastující hurikán Greta. Stejně jako u koronaviru záleží na každém člověku, jakou má vlastní imunitu, aby těmto nákazám nepodlehnul. Proto jsem jako slávista od dětských let nyní hrdý na Slavii, že před prvním zápasem na hřišti Arsenalu její hráči nepoklekli. Proto jsem jako Čech hrdý na to, že český fotbalový tým nepokleknul před zápasem s Walesem. Pro budu jako slávista a Čech hrdý na Spartu (či jiný český klub), pokud její hráči nepokleknou před zápasem se zahraničními soupeři.

Jinak jsem přesvědčen, že nemá smysl, aby se Ondřej Kúdela odvolával, nebo Slavia nějak protestovala. Stejně jako kdysi Urválkové ani současní soudruzi z UEFA nemohou připustit, že by se mýlili. Tresty by do budoucna mohly být ještě tvrdší. Jde o to bojovat jinými zbraněmi, a to především o duši mladé a nezkušené generace. Vysvětlovat, kdo v minulosti byli a v současnosti jsou Urválkové, Šorošové aj. a proč a čím škodí naší evropské civilizaci. Je to především na nás samých. Tento duchovní boj je a bude dlouhý.

Jaroslav Král

předseda strany Národní socialisté

(převzato z Profilu)

Národní socialisté NÁR.SOC.



ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Národní socialisté

