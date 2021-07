Krása (TSS): Piráti a TOP 09 jsou nebezpečím pro Českou republiku

reklama

Šéf Pirátů Ivan Bartoš a Pirátský europoslanec Marcel Kolaja nedávno jednali s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim. Výsledek shrnul na twitteru europoslanec Marcel Kolaja, „Společně s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim a předsedou Pirátů Ivanem Bartošem jsme se shodli, že je potřeba posílit roli Evropského parlamentu. Pirátská strana dále podporuje také většinový systém hlasování v Radě místo jednomyslnosti například v otázkách zahraničních nebo daňových,“ informoval Kolaja. To je ukázka toho, jak by Piráti, pokud by se opravdu dostali do vlády, hájili zájmy České republiky. Jejich počínání lze směle přirovnat k vlastizradě, protože sami, bez souhlasu občanů a ústavních institucí, navrhují další odevzdání našich státních kompetencí do rukou EU.

Je to velmi zvláštní postup od strany, která není vládnoucí a pouze je sama o sobě přesvědčena, že volby vyhraje a bude určovat i zahraniční politiku ČR. Je to až nestoudné jednat s cizí mocí, protože ať chceme či nechceme, EU nám není nadřízena, je to pouze smlouva o členství, a to neznamená, že podpisem smlouvy o přistoupení k EU, jsme ztratili svoje kompetence suverénního státu. O případném odevzdání některých kompetencí na EU by se nejprve musela vést veřejná diskuse a je nepochybné, že by s tímto aktem musely souhlasit příslušné ústavní instituce. Jako občan ČR rovnou říkám, že bych s tím nikdy nesouhlasil! Je třeba si uvědomit, že např. většinový způsob hlasování by vedl k ostrakizaci malých států, ale hlavně by velmi posílil úlohu Německa, které je vůdčí zemí EU a většinový systém hlasování by mu samozřejmě velmi vyhovoval.

Je dobře, že se Piráti „odkopali“ ještě před volbami. Všichni by si měli dobře pamatovat, co nám Piráti chystají. Chystají nám podřízenost vůči institucím EU a de facto také podřízenost Německu. Stali bychom se téměř další spolkovou zemí, i když ne de iure, ale fakticky ano. Většinové hlasování v Radě EU by vždy Německo zvládlo, protože má dostatečné ekonomické nástroje, jak „přesvědčit“ další země o svojí pravdě. Je potřeba si stále připomínat, že v hranicích naší kotliny je česká státnost už tisíc let, ale také bychom si měli pamatovat, že s Němci jsme se mockrát utkávali. Dnes jsou vztahy mezi našimi státy dobré, ale nikdy nevíme, kdy se v Německu něco zvrtne a my můžeme mít zase velké problémy. Zdá se, že Pirátskou stranu tyto věci vůbec nezajímají, zajímá je jen Evropský superstát, ale nikoliv naše státnost.

Mgr. Václav Krása TSS

Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.

Obdobné vyjádření, i když ze zcela jiné oblasti je možné nalézt na fb europoslance za TOP09 Luďka Niedermayera, který se vyjádřil k maďarskému zákonu o zákazu výuky o homosexualitě na základních školách v Maďarsku.

Pan poslanec uveřejnil tato slova: „Maďarský zákon proti lidem s jinou sexuální orientací porušuje základní hodnoty Evropské unie, jež se zakládají na nediskriminaci a toleranci. Dodržování zásad právního státu a základních práv (nejen v Maďarsku), je jedno ze stěžejních témat pro Evropskou Unii a Viktor Orbán, bohužel, pomyslnou hranici toho, co je dle něj "akceptovatelné" neustále posouvá dál a dál. Proto jsem rád, že v Evropském parlamentu zazněl jasný požadavek na důraznou reakci vůči Maďarsku, která by měla vyústit ve vypuštění této části zákona. Tamní premiér se nyní (zjevně z ryze pragmatických důvodů) rozhodl z LGBTQ+ skupiny udělat nového nepřítele "pravých Maďarů". Dělení společnosti a podněcování nenávisti je nebezpečná hra s ohněm, kterou, dle mého soudu, Viktor Orbán rozehrává jen proto, aby odtrhl pozornost od závažných kauz provázejících jeho vládnutí.“

Vyjádření pana poslance L. Niedermayera je drzé a navíc zcela lživé. Maďarský zákon není vůbec namířen proti menšině LGBTQ+. Pouze zakazuje propagaci sexuálních menšin mezi dětmi ve školách a propagaci změny pohlaví u dětí do doby plnoletosti. Pan poslanec velmi dobře ví, že vzdělávání není v kompetenci EU, ale každá členská země si jej upravuje sama.

Pan poslanec Niedermayer je typickým produktem „bruselského“ prostředí, vyvyšování se a nesmyslného posazování progresivistických idejí, které v tomto prostředí hypertrofují. Tito lidé, přesvědčeni o své pravdě, se snaží neustále přenášet dekadentní myšlení hepertrofovaných lidských práv do zemí, které si ještě zachovaly zdravý rozum. Ukazuje se, že tyto síly, které v našem politickém prostředí reprezentují Piráti a TOP09, se snaží svoje progresivistické bludy prosadit třeba silou. Proto můžeme „v přímém přenosu“ sledovat nehorázný nátlak na Maďarsko, a to vyhrůžkami a vymyšlenými lživými tvrzeními kolem inkriminovaného zákona, přičemž vlastní zákon je pouze další záminkou k útokům na Maďarsko, ale i na ostatní členské země EU tzv. „východního bloku.

Je dobře, že již před volbami víme, co by nás po říjnových volbách čekalo, pokud by výše uvedené strany měly podíl na vládě. Čekalo by nás područí EU a indroktrinace naší společnosti progresivistickými nesmysly o množství pohlaví, stransgender apod. Naše děti by se ve školách místo fyzikálních zákonů učily o binárních lidech, o změně pohlaví a další hlouposti. To nesmíme dopustit.

Věřím, že právě ve volbách se ukáže, že velká většina občanů naší země uvažuje normálně a racionálně a bude volit ty, kteří říkají nahlas – rodinu tvoří maminka, tatínek a děti, svoje věci si máme rozhodovat sami, bohatství vzniká prací a další možná „obyčejné“, ale pravdivé věci.

