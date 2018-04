Krnáčová (ANO): Celé metro bude pokryto mobilním signálem nejpozději v roce 2022

Jako první bude signálem pokryta část trasy metra C v úseku Roztyly - Muzeum do konce října tohoto roku, přičemž pilotní projekt, který bude hotov do 15. září letošního roku, bude obsahovat celkem tři stanice a tři tunelové úseky. Celková síť pražského metra bude pokryta do roku 2022.

„Jsem ráda, že to co se slibuje Pražanům už mnoho let, se konečně stane realitou a dohodu na pokrytí metra mobilním signálem se nám s konsorciem mobilních operátorů podařilo dojednat. Do konce října tohoto roku bude mobilním signálem pokrytý úsek linky C Muzeum – Roztyly, takže celkem se jedná o 8 stanic. Celé metro bude pokryto nejpozději do roku 2022," uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

„Podařilo se dotáhnout složitá jednání s operátory a konečně můžeme splnit sen Pražanů o signálu v metru. Výsledek jednání považuji za velký úspěch, protože ještě před několika lety požadovali operátoři za instalaci signálu v metru nemalé peníze. Díky vyjednávání jsme vše dotáhli do stavu, že cestující budou moci v metru telefonovat a využívat datové služby a Praha navíc získá významné finanční prostředky,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

„Operátoři budou moci instalovat vyzařovací kabely a další technologie vždy pouze tři a půl hodiny denně, a to v noci, aby nebyl narušen provoz metra. Proto si pokrytí celé sítě vyžádá delší časový úsek,“ uvedl předseda dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy a pražský zastupitel Lukáš Kaucký.

