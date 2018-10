Krnáčová (ANO): Dvorecký most nejen uleví dopravě, ale také obohatí pražskou architekturu

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila vítězný návrh Dvoreckého mostu, který by měl spojit břehy Vltavy mezi Podolím a Zlíchovem. Kromě zlepšení automobilového provozu by měl nový most pomoci také tramvajové dopravě mezi Prahou 4 a Prahou 5. Podle předpokladů by měl stát přibližně miliardu korun.

Ze sedmi návrhů, které postoupily do druhého kola výběru, vyhodnotila komise jako nejlepší most zpracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6. Nový Dvorecký most by měl ulehčit dopravě v okolí nábřeží a Radlické ulice, zároveň by spojil oba břehy Vltavy novou tramvajovou tratí.

„Sama jsem byla členkou hodnotící komise, a proto mohu říct, že výběr nebyl vůbec snadný. Sešly se velmi kvalitní návrhy, přesto ale myslím, že se nám podařilo zvolit dobře. Ze sedmi návrhů jsme vyhodnotili nejlepší most zpracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6, který se snaží respektovat tradiční pražské obloukové mosty a kubistické prvky v okolí. Věřím, že uleví nejen dopravě, ale také obohatí pražskou architekturu,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Součástí řešení musel být i návrh nové tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most, která by byla umístěna na smíchovské straně mostu. Zastávka Dvorecký most by zároveň měla umožnit přestup mezi autobusy jedoucími přes most a tramvajemi jedoucími po Podolském nábřeží.

Celkově by měl most podle předběžných nákladů stát asi jednu miliardu korun. Předpokládaná výše nákladů zahrnuje i obě předmostí a kompletní technické a dopravní vybavení stavby. „Je to velký krok pro lepší propojení Prahy 4 a Prahy 5, který zároveň zajistí nové možnosti dopravní obslužnosti celé lokality. Dnešní výběr vítězného návrhu je výsledkem dlouhé řady odborných i politických jednání a práce spousty lidí. Nyní bude potřeba most co nejrychleji postavit, aby mohl sloužit lidem,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Komise zároveň ocenila to, že návrh odkazuje na tradici pražských obloukových mostů bez konstrukce nad mostovkou a na existenci blízkých kubistických staveb. Tvarově by měl být most jako bílá brána do města. Termín zahájení stavby bude záležet na dalším jednání s vítězem soutěže a následném zpracování projektové dokumentace.

„Dvorecký most bude mít velký význam pro tramvajovou dopravu, protože umožní propojení Prahy 4 a Prahy 5. Bude zárodkem sledované takzvané jižní tramvajové tangenty, propojí významné tramvajové tratě od Barrandova a od Modřan a umožní v systému veřejné dopravy realizaci některých vztahů mimo centrální dopravně přetíženou oblast města, což je pro Prahu pozitivní,“ doplnil na závěr architekt Roman Koucký z Institutu plánování a rozvoje Prahy, který byl zároveň členem poroty.

