Krnáčová (ANO): Po dobu národních oslav se Praha zahalí do barev národní vlajky

V centru Prahy vyvrcholí o víkendu 27. – 28. října národní oslavy k příležitosti sto let vzniku republiky. Pražany a návštěvníky z celé republiky a zahraničí čeká bohatý program, který dnes na tiskové konferenci představili zástupci hl. m. Prahy, agentury Czech Tourism, Českého rozhlasu, Českých drah a dalších účastníků vrcholu oslav.

Historické centrum Prahy se stane hlavním dějištěm vyvrcholení národních oslav 100 let republiky, které probíhají od začátku roku v celé České republice. Na Václavském a Staroměstském náměstí vyrostou pódia, na nichž pro veřejnost zahrají přední čeští a slovenští hudebníci. Návštěvníci se mohou rovněž těšit na slavnostní průvod ulicemi Prahy, vojenské přehlídky, ukázku historických vozů, historické scény, videomapping na budově Národního muzea a mnoho dalšího. Jakožto dárek pro veřejnost k národním oslavám jsou všechny akce o víkendu 27. - 28. října pro veřejnost přístupné zdarma.

„Jsem hrdá, že Praha se po dobu národních oslav zahalí do barev národní vlajky tak, abychom s důstojností oslavili společně významné jubileum založení Československa. Pro všechny Pražany a návštěvníky vrcholu národních oslav jsme připravili bohatý kulturní a společenský program, který každému umožní si tento jubilejní víkend naplno užít,“ uvedla primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

Do organizace a realizace oslav se i nadále aktivně zapojuje agentura CzechTourism, která od začátku celý projekt připomínek a oslav sta let od založení Československa – Společné století – marketingově zastřešuje. „Rád bych všechny Pražany a návštěvníky pozval na slavnostní ohňostroj ke stým narozeninám Československa, který budou moci všichni sledovat 28. října večer. Všem také doporučujeme sledovat kompletní program národních oslav. Ten je přístupný na webových stránkách spolecnestoleti.cz. Sem instituce dodávaly informace o svých akcích v rámci oslav společného století v průběhu celého roku. Rád bych také na všechny apeloval, aby vyvěsili naše české vlajky. Byť jen symbolicky v rámci sociálních sítí a webů institucí, a dali tak najevo naše odhodlání velkolepě oslavit sto let Československa,“ řekl Lukáš Bajer, vedoucí projektu Společné století, CzechTourism.

Podrobné informace ZDE

