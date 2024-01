Krumer (SPD): Jsme stát s největší inflací v EU a předseda vlády Fiala má důvěru 18 % občanů

reklama

Jsme stát s největší inflací v EU, a předseda vlády Fiala má důvěru 18 % občanů, což je rovněž nejnižší důvěra ze zemí EU. Tak špatná vláda u nás od roku 1990 nikdy nebyla.

Taková je skutečnost.

A díky rusofobii pětikoaliční vlády nejenom v domácí ale zejména v zahraniční politice, je ČR vedena v Rusku jako jejich největší nepřítel, a jiné státy z EU s Ruskem čile obchodují, a odebírají od Ruska kvalitní plyn a naftu. Při tom ani ti kteří trapně na Rusko útočí by tady nebyli, kdyby nás tehdejší SSSR, jehož je Rusko nástupcem, neosvobodil ke konci II. světové války od hitlerovského Německa. Jedině snad by přežili jejich předci, kdyby kolaborovali s Hitlerem. Možná jsou to i ti, kteří teď podporují nacisty na Ukrajině, a oslavují Banderu a jeho bandu. Tak kdo bude první v odvetě Ruska na ráně?

Je důležité nepodporovat války a vraždění posíláním zbraní a financí, ale přinutit strany v každém konfliktu k zastavení války, a jednat o míru. A to s objektivním posouzením historie a důvodů obou stran, i za cenu přijetí možných kompromisů. Za to každý ztracený život ve válce stojí. Popírání skutečností a překrucování historie také uplatňují politické neziskovky placené z našeho rozpočtu i ze zahraničí které působí na školách, a vtloukají to do hlav jejich žákům.

Stejná politika pětikoaliční vlády podporovaná ČT, má na svědomí i další strašení, vyhrožování, cenzuru a diktaturu. Jedná se rovněž o povinné očkování jako nástroj buzerace občanů. Stejně tak jako to začalo před třemi lety, tlakem EU a zejména Leyenové která je ve střetu zájmů vzhledem k funkci jejího manžela v podpoře farmaceutických firem. Nakupovala vakcíny od firmy Pfitzer za miliardy bez výběrového řízení pro celou EU, se to i v současnosti pětikoaliční vládě zalíbilo. Tehdy však byly i u nás firmy a služby které to ignorovaly, měly otevřeno i pro neočkované. Ty jsem kromě jiných i já využíval, chodím tam dodnes, abych ty rozumné podpořil proti diktatuře. Nejsem proti očkování, ale musi být dobrovolné a vakcínou důsledně vyzkoušenou na možné vedlejší účinky. To trvá zpravidla 6-8 roků. A teď strašení, lhaní a cenzura pokračuje s ještě větší silou. Zraněná kobyla s pocitem blížících se voleb a strachem z vyprázdnění svého plného žlabu zlatého ovsa ve své sto osmičkové stáji všemožně kope kolem sebe a ničí to, co ve svém pocitu nadřazenosti a beztrestnosti ještě zničit nestihla. Vymyslela na to vykrádání peněženek občanů dalšími nehoráznými daněmi, aby zakryla svoje rozhazováni a rozebírání státního rozpočtu, které nazvala konsolidační balíček. Možná by se tak dal nazvat, ale konsolidační pro zbrojařské firmy, těžařské firmy neekologicky krakovaného zemního plynu voženého do EU z USA tankery přes celý oceán. Děje se to pro podporu strategických zájmů militantních USA, kont politiků a jejich spřátelených.

Ale že by něco dělala vláda pro svoje občany tak jako pětikoalice slibovala před volbami, se rozplynulo někde v mlze nad Ukrajinou. Jak dlouho si to necháme líbit?

