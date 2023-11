Krumer (SPD): Namísto utužování zdraví pohybem se utužuje šikana a zvyšování daní

Už je i hon na důchodce, teď na cyklisty, koloběžkáře, majitele bytů, zahradních traktůrků, bugin na golfových hřištích, že by měli platit násobné daně, anebo povinné ručení.... Buďte rádi, že se někteří alespoň trochu pohybují.

reklama

Jinak vidíme šinout se po ulici mnoho tlustých s nadváhou, kteří tím přežíráním a sezením v hospodě na desítkách piv téměř denně zatěžují náš zdravotnický systém. Stejně tak ti, kteří jenom sezením a koukáním do mobilů tloustnou a bez zdravého pohybu tím náš zdravotnický systém taky zatěžují. Ale nechybí ani v parlamentu a vládě. Míjet a dívat se na to v ulicích je taky jako pouliční smog. Mnoho těch s nadváhou jsou bohužel i děti, a za to nese odpovědnost rodina a školy všech stupňů, v čele s MŠMT.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 4% Ne 17% Vůbec mě tato koalice nezajímá 79% hlasovalo: 19532 lidí

Ti s nadváhou nad určitý limit by měli platit nejméně dvojnásobné zdravotní pojištění. To nemají ti chytráci, kteří navrhují ta povinná ručení pro koloběžky vedle toho nic jiného na práci, než vymýšlet blbosti, šikanování občanů, zvaní a nadstandardní pečování o migranty a rozkrádání a posílání peněz z našeho rozpočtu do černých děr?

V ulicích jsou málo vidět policisté pochůzkáři, kteří by hlídali bezpečnost i chování lidí k sobě navzájem. Řešili s bezohlednými chodci, kteří často chodí v partách, s řidiči aut, která parkují neoprávněně i na parkovištích označených pro ZTP, ale také s cyklisty i koloběžkáři, aby nosili přilby a jako prevenci úrazů bez nich nejezdili. Ale těch, kteří jezdí bezohledně na koloběžkách, je menšina a podstatně menší než těch, kteří jezdí v autech. Často se bezohledně řítí přes přechody, namyšleně nesignalizují odbočování, ignorují hlavní a vedlejší komunikaci a dělají další přestupky.

Znáte někoho, kdo neporušil a neporušuje pravidla silničního provozu? A taky platí povinné ručení. Ale v tom, že zaplatí, to není. Je to v morálce a kultuře lidí, kteří si pletou svobodu s namyšlenou bezohledností. Taky přibývá i bezohledných chodců po chodnících, co ignorují druhé, a těch, kteří se bezohledně pohybují v obchodech a nákupních centrech. A často ani nemluví česky. A motorkáři, ti bezohlední se mezi nimi taky najdou.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Krumer (SPD): Německo v souladu se zájmy USA přebírá v EU iniciativu proti Rusku Krumer (SPD): Odpovědí Fialy na projev Babiše v Poslanecké sněmovně byl samé chlubení a lež Krumer (SPD): Nové skutečnosti zpochybňují nutnost bourat letiště v Líních Krumer (SPD): Tak máme schválené ministerstvo sportu

Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE