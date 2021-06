Krumer (SPD): Odmítat přidání tři sta korun k důchodům je hloupost. Jsou i jiné rezervy.

reklama

Důchodci, kteří celý život pracovali i na nás všechny, si zaslouží žít slušně. Když komentátorům a některým politikům nevadí, že téměř polovina důchodců živoří na pokraji bídy, tak si jenom tím, že toto drobné vylepšení důchodů pro seniory odmítají a kritizují, dělají ostudu.

Anketa Má Robert Šlachta vaši důvěru? Má 58% Nemá 35% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 3422 lidí

Zejména v současnosti, kdy se především zdražuje základní spotřební koš, nezbytný pro život a bydlení. To, že je vysoký státní dluh, není zaviněno důchodci, a převážně ne ani současnou vládou. Důchodový fond, i náš majetek byl rozkraden a rozebrán převážně když byli u vlády po roce 1989 ti, kteří to dnes kritizují, a současná vláda to jenom napravuje. Za coronavirus vláda nemůže. Naopak, opozice neustále tlačila a tlačí na vládu, aby zvyšovala náhrady za coronavirus, a na druhé straně kritizuje, že je vysoký schodek státního rozpočtu. Velkou díru do našeho rozpočtu a škody našemu hospodářství rovněž dělají úředníky z EU vymýšlené nesmyslné, neustále měněné a následně i rušené příkazy, také politizace veřejných zakázek a zahraničního obchodu. Jenom si spočítejte, kolik nás bude stát trapné a bezdůvodné vyřazení Ruska a Číny z tendru na dostavbu jaderné elektrárny, dvou zemí, které staví úspěšně a spolehlivě jaderné elektrárny v zemích celého světa. Je zajímavé, že těmto zemím nevadí, že u nich staví jaderné elektrárny nejlepší a nejspolehlivější firmy. Jaké jiné garance a reference by měly být, než spolehlivý a bezproblémový provoz našich elektráren v Dukovanech a v Temelíně, které z velké části stavělo Rusko, a také technologie i bezproblémově dodávané palivové tyče jsou ruské. Z Ruska rovněž spolehlivě odebíráme desítky let plyn a naftu za výhodných podmínek. Že to vadí USA, které k nám chtějí dovážet jejich předražený zkapalněný břidlicový plyn, nemusí vadit nám, spíše naopak. A Německo staví s Ruskem plynovod Nord Stream, obchoduje čile s Ruskem, obsazuje stejně tak jako i jiné státy z EU naše trhy, které jsme opustili díky našim bezohledným rusofobům, kteří nám dělají nejenom škody, ale i ostudu ve světě. Bohužel vinu na tom má i naše vláda. To výrazně poškozuje náš zahraniční obchod a naše firmy, a i zde jsou stamiliardové výpadky, které chybí, ale i budou v našem státním rozpočtu výrazně chybět. Pokud chceme ušetřit a sanovat náš státní rozpočet, tak úspory, které nebudou bolet naše občany, jsou někde jinde. Vyžaduje to udělat důsledný a nezávislý audit, zrušit zbytečné úřady a úředníky, podstatně snížit byrokracii a úředníky, zejména v centrálních orgánech, přenést nejenom rozhodovací pravomoci, ale i značnou část prostředků ze státního rozpočtu na kraje, města a obce. Neomezovat, nevymýšlet a nepřikazovat z centra zbytečnými úředníky a zákony, co mají kraje, města a obce dělat ve prospěch svých občanů.

Stačí také zrušit výpalné za fotovoltaiku solárním baronům, které bylo stejně stanoveno pletichami. Omezit zbytečné stamiliardové nákupy vojenské techniky ze zahraničí na dva až tři roky, a státní rozpočet bude opět bez větších problémů. Stejně tím jenom sanujeme zbrojařské koncerny USA a dalších západních zemí, a naše zbrojovky a firmy které vyrábějí zbraně a vojenskou techniku jsme zrušili, a dále i rušíme. Je potřeba ocenit to, co pro nás dělá armáda při povodních a dalších mimořádných událostech. Na to ale potřebuje jinou techniku, než jsou útočné zbraně. Tím, že je armáda posílána na hranice Ruska a do misí, podporujeme spíše zájmy USA, než naše. To jsou další stamiliardy, které jdou rovněž ze státního rozpočtu. Naplňováním NATO určeného povinného podílu 2% HDP na armádu, rovněž podporujeme zbrojařské firmy především USA, i to by šlo zpomalit díky coronaviru. Stejně by tyto země v případě našeho ohrožení pomáhaly především sobě a svým zájmům, jak to vidíme i v současnosti, a ne nám. Jak nám tyto západní země, které jsou dnes našimi spojenci, pomohly v případě ohrožení hitlerovským Německem v roce 1938, si dobře pamatujeme.

Převzato z Profilu.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Krumer (SPD): Připravují se změny v občanských průkazech Krumer (SPD): Podpásové útoky proti vládě a Babišovi pokračují ze všech stran Krumer (SPOZ): Předvolební zmatek, ale i světlo na politické scéně Krumer (SPOZ): Příkazy, diktát a neschopnost EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.