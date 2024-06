Krumer (SPD): Rusko války neprohrává

Po pěti letech trpělivého vyjednávání, zahájilo Rusko vojenskou operaci na záchranu a ochranu těchto obyvatel a likvidaci opět se probouzejícího nacismu. Kdyby se do toho nepletly USA, EU, Německo a další státy EU ani NATO, tak by vojenská operace brzy skončila, a nebylo by tolik zavražděných, zničení infrastruktury měst a obcí, a svět by nestál na pokraji další světové války.

To by ale taky USA musely zanechat snahy v tomto regionu o vojenské prosazení svých strategických zájmů a neohrožovat tím Rusko.

V současně době nás taky Vystrčil svým projevem v Senátu dál postrčil na okraj lidské společnosti, mezi militantní a samolibé státy, které se považují za vládce světa. Jsou to USA, a především ty státy, které nás zradily v Mnichově a předhodily Hitlerovi v domnění, že je to zachrání od napadení. Ale tato skutečnost se v mainstreamu hodnotí jinak.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



