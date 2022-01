Krumer (SPD): Úvaha nad současným stavem naší společnosti a návrhy řešení proti zdražování

reklama

Vláda pětikoalice se chová v rozporu se zásadami demokratického státu. I když v předvolebních slibech uváděla že bude vláda všech občanů, a bude šetřit, tak sama si ještě přidává tři ministry, k nim 75 pracovníků včetně kanceláří, jejich vybavení, mzdového fondu. K tomu dalších dvacet náměstků ministrů z těch svých přátel, kteří se ve volbách nedostali do sněmovny, a stovky poradců na vládě i na jednotlivých ministerstvech, a další nové komise, to vše placené z našich peněz. Je pravda, že vláda taky začala i šetřit, ale na občanech. Především na těch nejchudších, a nejzranitelnějších. Zdražují jízdné pro studenty a důchodce. Slevy pro ně snižují z 75% na 50%. Sami si odmítli zmrazit svoje platy, a přidávají si ve sněmovně, senátu, vládě, každý měsíčně v průměru tolik, kolik je měsíční příjem přes jednu třetinu důchodců.

Zdražuje se základní potravinový koš, voda, elektřina, plyn, topení, odvoz odpadu a další. Tato vláda je neštěstí pro náš stát. Ničí i to, za co umírali naši předci. Naši suverenitu, demokracii, tradice, kulturu, bezpečnost, i to co zbylo z našeho průmyslu, zemědělství a potravinářské výroby. Při tom skutečným vítězem voleb podle hlasů odevzdaných jednotlivým stranám a hnutím je ANO se 72. poslanci, a při dělení funkcí ve sněmovně a jejich výborech pětikoalice ignoruje nejenom ANO, ale i SPD, které má 20 poslanců. Nedemokraticky ignoruje a vyšachovává opozici z funkcí ve sněmovně, jejich výborech a ve vedení výborů s vědomím, že má ve sněmovně většinu 108 hlasů, i když nebyla zvolena většinou.

Po volbách se rozpadla na pět poslaneckých klubů hnutí a stran, které byly v té účelové předvolební koalici jejíž vytvoření bylo podpořeno Rycheckým, a ustavily si ve sněmovně každý zvlášť svoje stranické kluby. Na to dostávají z rozpočtu pro sebe další peníze, služební auta, přednostní právo vystupovat v diskusi a připomínkách ve sněmovně, a další výhody. Pětikoalice si rozšířila počet místopředsedů sněmovny na pět, aby se z té pětky dostalo na každého. K tomu ještě velkoryse přidala šestého místopředsedu, ale toho díky většině ve sněmovně zatím nezvolila. Kdyby se neudělal ten podvod na voličích, tak by nepropadl milion hlasů. Většinu by právoplatně získalo ANO spolu s SPD, kterému tak odebrali 6 poslanců. Ještě k tomu vláda ignoruje svoje předvolební sliby, a něco jiného o dělá, než voličům slibovala. Při tom řada voličů si ani neuvědomila, které strany a hnutí v těch slepencích voli.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pro naši budoucnost jsou dvě možnosti. Buď zmizí tato vláda, anebo zmizí náš národní stát, a nás bruselští diktátoři rozplynou do jedné EU s masou evropského lidu, šikanovanou rozkazy a dozorem z Bruselu, a podporovanou EU patolízaly, doplněnou nelegálními migranty, s jinou kulturou a zvyklostmi. Ale když jsme do EU vstupovali, tak idea byla úplně jiná. Teď si v Bruselu vzali ti diktátoři příklad z pohádky o Smolíčkovi: „Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme..."

Evropská unie nás i další východní země diskriminuje. Je nesmyslné servilně se vymlouvat na EU, že něco nejde, nebo se to nesmí. Všechno jde, jenom když se chce. Nikdo nemá právo nám přikazovat. Maďarsko, Polsko, i další státy, podobná opatření přijímají, a nenechají si kálet na hlavu a jenom se dívat, jak stát chudne, a občané upadají do bídy. Pokud je vládě, stranám ve sněmovně a senátu přednější EU a USA, než náš stát a jeho občané, tak musíme takovou vládu odstranit od jejich zájmů a naplňování svých kont ze státního. Jsou ale cesty, jak se z toho úpadku dostat, jak zlevnit plyn, elektřinu, vodu pro naše občany a naše firmy, i základní potravinový koš pro naše, chudobou ohrožené občany.

1. Jednoduchý způsob jak rychle zlevnit plyn, je nasmlouvat dodávku přímo s Ruskem, a neodebírat ruský plyn přes burzu, nebo ten břidlicový dovážený stlačený přes oceán do Evropy z USA, za násobnou cenu. Maďaři to udělali, a mají plyn třikrát levnější. Rusko dokonce sdělilo, že je připraveno narovnat vztahy s Českou republikou, a že je tah na naší straně. Tak vládo konej, a jenom neslibuj.

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 10% Nemá 88% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 7779 lidí

2. Nedovolit nadále rozprodávat naší výrobu a distribuci elektrické elektřiny do cizích rukou a do zahraničí. Vrátit zpět dřívější rozdělení ČEZ na výrobu, a distribuci. Neprodávat celý objem elektrické energie kterou vyrobíme na burze, ale jenom tu přebytečnou, kterou naše domácnosti, stát a jeho infrastruktura, a naše firmy nespotřebují. Neúčastnit se nákupů emisních povolenek, rázně odmítnout Green Deal, a nesmyslný ukvapený a neekologický přechod na automobily s elektrickým pohonem. To jenom zlikviduje automobilky, stovky jejich subdodavatelů, a navýší díky spotřebě el. energie, ceny emisních povolenek. V tendru na dostavbu JE Dukovany umožnit Rusku a Číně účast, a nedělat politické pletichy ve prospěch západních firem, ve výběrových řízeních jejich nepřipuštěním do tendru. To nám dostavbu Dukovan neúměrně zdraží. Jsou na trhu nejlepší a nejspolehlivější, a Rusko to denně potvrzuje spolehlivým provozem Dukovan a Temelína, včetně bezproblémovými dodávkami kvalitních palivových tyčí.

3. Nerušit dotace z národních zdrojů, ale naopak, dotacemi ze státního rozpočtu podporovat výhradně naše české podnikatele, firmy, a zemědělské a potravinářské podniky, farmy a farmáře tak, aby se vyrovnaly podmínky s těmi v západních zemích, odkud se k nám jejich často nekvalitní přebytky dovážejí. Ti zahraniční výrobci jsou dotováni až třikrát většími částkami. V zemědělství podporovat a motivovat naše farmáře především na chov skotu, vepřového, a dalšího potravinářského zvířectva a drůbeže. Podporovat pěstírny zeleniny, a pěstování ovoce. Zakázat změny v územních plánech, kdy se zemědělská půda mění na jinou, převážně pro zájmy developerů, a pro zahraniční firmy pro jejich sklady, a montovny. Nemalé ztráty zemědělské půdy jdou na vrub výstavby fotovoltaických polí.

4. Voda, rozvodné sítě, a její distribuce, se musí navrátit zpět do majetku státu, krajů, měst a obcí.

K těmto čtyřem bodům připravit zákon, ve kterém bude stanoveno, že se nikdy nesmí tyto oblasti stát předmětem obchodu soukromníkům za účelem zisků do svých kapes, ani být v rukou zahraničních majitelů. Musí navždy zůstat v majetku státu, krajů, měst a obcí, a jejich jakékoliv zcizení, nebo převedení na soukromé osoby je trestný čin.

Rovněž nikdy nepřijmout umělou měnu EURO ale zachovat si naši korunu. Přijetím EURO přeneseme veškeré kompetence v měnové politice na EU, a budeme se tak kromě jiného podílet na sanování dluhů států, které mají nesplatitelné dluhy, a spoléhají na to, že země platící EURO je za ně bude platit. Je také potřebné upevňovat vztahy a vzájemně výhodnou spolupráci se státy V4, kterou se tato vláda svými kroky snaží zlikvidovat. Nenechat si z EU diktovat kdo je náš přítel a kdo nepřítel, s kým můžeme a s kým nesmíme obchodovat, nebo mít standardní vztahy na principu vzájemného respektu a výhodnosti, bez ohledu na to, jestli jsou ze západu, východu, severu, anebo z jihu.Budou k tomu názory a řeči od pětikoalice a dalších šiřitelů jediné pravdy, že to nejde, že nám to EU nedovolí. Měli by si však všichni uvědomit, že z EU se stalo úplně něco jiného, než když jsme naivně a s důvěrou do tohoto spolku referendem vstupovali.

Z EU se stal diktátorský Bruselský spolek, který hájí zájmy zcela jiné, a jiných, než jsou zájmy občanů zemí, sdružených v EU. V tom případě musí nastoupit demokratická cesta. Buď se EU vrátí ke svým původním kořenům, anebo musí být opět všeobecné referendum o setrvání, anebo vystoupení z tohoto v současné podobě nedemokratického a diktátorského spolku. Pokud to někdo odmítá, tak je stejný diktátor, jako jsou bruselští úředníci. Ale v EU už jsou země, jako je Maďarsko, Polsko, které touto cestou jdou, ani EU k tomu svému rozhodnutí nepotřebovaly, a výhrůžek a sankcí se nebojí. Je vidět že to jde i bez Bruselu, a stejně tak by to mělo být nejenom u nás, ale i v Evropě. Poučíme se z toho už konečně?

Psali jsme: Krumer (SPD): Proč je pan Farský poslancem, když se odchází školit na osm měsíců do USA Krumer (SPD): Kdo může za vysoké ceny plynu, benzínu a nafty. Krumer (SPD): Němci přikládají pod kotel - zeleným tažením Krumer (SPD): Občan je odosobňován, stává se sledovaným číslem s QR kódem

Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama