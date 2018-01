Krumer (SPO): Miloš Zeman - prezident dolních deseti milionů

Předvolební televizní diskuse prezidentských kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, jenom potvrdily, kdo má předpoklady být naším prezidentem. Poděkování patří panu Zemanovi, za věcné, klidné a konkrétní vyjadřování, ale nejenom za vyjadřování, ale za vytrvalou práci pro vlast a její suverenitu, a za vše, co pro občany dělá po celé jeho volební období i v získávání odbytišť pro naše firmy a to nejenom na západ, ale na všechny světové strany.

Jeho protikandidát Drahoš pokračoval i v poslední diskusi v útocích na Miloše Zemana. Jednou však odskočil od naučených frází a v dalším domnělém útoku na Zemana sdělil, že Miloš Zeman je prezidentem dolních deseti milionů. S údivným pohledem ho pan prezident Zeman za to pochválil. To asi byla jediná konkrétní pravda, kterou Drahoš, i když nechtěně, v debatě řekl. A to si ještě tuto větu vypůjčil od prezidenta Zemana.

Velkou pochvalu zaslouží moderátorka Witowská. Opustila to, co ČT nectí, to je nadržování té jediné pravdě, a moderovala vyváženě, perfektně, a ještě k tomu jí to moc slušelo. Bylo by na čase, aby v politických diskusích vystřídala sebestředného a jízlivého „moderátora“ Moravce.

Ať již volby dopadnou jakkoliv (možná tento článek vyjde ve stati „Politici voličům již po volbách, anebo tam nebude vůbec umístěn), tak ti, kteří k volbám nešli, by měli díky své neúčasti mlčet, a pokud říkáme, že jsme demokratická země, tak bychom měli, pokud proběhly podle zákona, výsledky voleb respektovat. To platí i pro Drahošovy umělce, kteří spolu s paní Drahošovou říkají, že pokud volby nedopadnou podle nich, mají připraven scénář z roku 1989.

